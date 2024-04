Eclipse solar total no dia 8 de abril: confira onde ele poderá ser visto

O eclipse solar total da próxima segunda-feira (08), fenômeno que ocorre quando o Sol, a Terra e a Lua estarão parcial ou totalmente alinhados, está chamando a atenção das pessoas pelo Mundo. Infelizmente, no Brasil não vai ser possível observar o bloqueio total ou parcial da luz solar.

A umbra (o centro escuro da sombra do eclipse) vai atravessar a América do Norte, passando por México, Estados Unidos e Canadá. Na América Central poderá ver a penumbra do eclipse.

Estima-se que 31 milhões de pessoas estarão no trajeto do eclipse. Este número é o dobro do último eclipse solar total que cruzou os Estados Unidos, em 21 de agosto de 2017. O período de totalidade do eclipse também é mais longo desta vez, em até dois minutos e meio, para a maioria dos observadores de 2017. O motivo é que, naquela ocasião, a Lua estava mais longe da Terra do que agora.

Apesar de não haver possibilidade em assistir do Brasil, as pessoas terão a opção de acompanhar nas redes sociais da Nasa, a agência espacial norte-americana.

