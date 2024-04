GWM Brasil é vencedora de premiação do Mercado Livre

A GWM Brasil foi a vencedora da segunda edição do Mercado ADs Awards, premiação do Mercado Livre que reconhece os principais casos de sucesso dentro da sua plataforma de comércio eletrônico. A autotech foi vencedora da categoria “Não Endêmicos”, ou seja, produtos e serviços que são vendidos fora do site de comércio eletrônico.

A GWM foi a primeira montadora no Brasil a vender carros no formato 100% digital. O principal desafio era oferecer uma jornada de compra simples e intuitiva, destacando as tecnologias e benefícios exclusivos das linhas Haval e ORA 03, além de garantir segurança e transparência nas transações de reserva.

Para alcançar o objetivo, a empresa criou campanhas estratégicas para otimizar o alcance das audiências do Mercado Livre voltadas para o segmento automotivo e também personalizadas de remarketing. Além disso, a GWM implementou o uso de cupons exclusivos para quem realizasse um test-drive em algum veículo da marca.

“Com isso, agregamos valor à experiência do cliente e incentivamos a sua interação com a marca”, destacou André Leite, Diretor de Marketing e Produto da GWM Brasil.

Todas estas ações geraram um alto impacto no lançamento da GWM no Brasil, com 2,4 milhões de cliques, e a geração de 48,9 mil leads gerados. E com menos de um mês de início da pré-venda da linha Haval, o estoque já havia se esgotado. (Foto: GWM/Divulgação).