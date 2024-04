Depois de informar, em setembro de 2023, que estaria encerrando suas atividades depois de 48 anos, o Park Tupã comunicou nesta quinta-feira (4), que vai retornar para as cidades do Sul do Brasil, e a primeira delas será Curitiba. A partir do dia 13 de abril, os brinquedos estarão aguardando o público, em frente ao Terminal Pinheirinho.

O anúncio da volta do Park Tupã foi realizado nas redes sociais. A postagem, informa a continuidade do legado do Hugo Aloísio Mayer, fundador do empreendimento, falecido em março de 2023. Veja postagem abaixo.

Foto: Gerson Klaina/Arquivo/Tribuna do Paraná Foto: Gerson Klaina/Arquivo/Tribuna do Paraná Foto: Gerson Klaina/Arquivo/Tribuna do Paraná Foto: Gerson Klaina/Arquivo/Tribuna do Paraná

“O retorno do Park Tupã é mais do que a reabertura de um parque de diversões, é a ressurreição de um sonho, um legado tão querido e respeitado, deixado pelo nosso estimado Seu Hugo. O Park Tupã não apenas marcou uma geração, mas tocou profundamente os corações de todos que tiveram o privilégio de desfrutar de sua magia. Vamos juntos continuar esse legado, mantendo viva a chama do Park Tupã e fazendo história a cada sorriso que conseguirmos arrancar”, diz a nota.

Sonho do fundador

Aos 72 anos, Mayer morreu em 14 de março de 2023. Em 2020, em uma entrevista para a Tribuna do Paraná, ele contou como surgiu o Park Tupã e revelou que abrir o empreendimento era um dos seus maiores sonhos.

Hugo Alioso Mayer, fundador do parque, morreu em 2023. Foto: Gerson Klaina/Arquivo/Tribuna do Paraná



Diversão para diferentes gerações

Em 1995, o Park Tupã desembarcou em Curitiba pela primeira vez com apenas 12 brinquedos. Inicialmente, ocupou um espaço na Avenida Paraná, no bairro Boa Vista. A procura foi considerada boa pelos proprietários, mas um senhor aconselhou a equipe a mudar de local e indicou o terreno ao lado do estádio Pinheirão.

No Tarumã, os curitibanos aprovaram a alteração com animação e a rotina de curtir os brinquedos em janeiro e fevereiro virou uma tradição. Depois disto, o parque seguia para Joinville, Florianópolis, Porto Alegre, Blumenau e Ponta Grossa.

Hoje, para agradar a todos os gostos e pedidos, o Park Tupã tem aproximadamente 20 brinquedos, entre eles, a montanha russa, kamikaze, chapéu mexicano, crazy dance e outra quantidade absurda de ferro.

