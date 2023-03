Fundador do Park Tupã Hugo Aloísio Mayer morre em Curitiba

Morreu em Curitiba na madrugada desta terça-feira (14), aos 73 anos, Hugo Aloísio Mayer, fundador do conhecido parque de diversões Park Tupã, que tradicionalmente costuma se instalar no Tarumã. A informação foi postada nas redes sociais do parque, que por causa do falecimento não funcionou nesta terça e não funcionará na quarta-feira (15).

A notícia fez com que a organização do parque decidisse encerrar a temporada em Curitiba de forma antecipada. O Tupã só fica na capital até o próximo domingo (19). “Perdemos sim um grande pai, marido e que por quase 48 anos dedicou-se e respirou o Park Tupã”, diz parte do texto da postagem no Instagram.

LEIA TAMBÉM:

>> DNIT não vê risco em fendas abertas com asfalto que cedeu na BR-277

>> Local de ataque de cães em Curitiba recebe mutirão de castração animal

A chamada família do Park Tupa também diz estar “bastante consternada” com a perda do fundador. A decisão por antecipar o fim da temporada está relacionada com a tristeza da equipe.

Não há informações sobre a causa da morte.

Park Tupã

Tradicional em Curitiba, o Park Tupã abre todos os dias, das 14 às 21h, menos às segundas-feiras. Em dias muito chuvosos o parque não abre ou, se começar a chover depois do horário de abertura, alguns brinquedos são desligados.

A infraestrutura conta com a aprovação de funcionamento do Corpo de Bombeiros, possui ambulatório para atendimento emergencial e conta com segurança particular.

O parque funciona na Av. Victor Ferreira do Amaral, nos arredores do Estádio do Pinheirão.

Veja que incrível