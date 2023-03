A Rede de Proteção Animal da Prefeitura de Curitiba começou a castrar cães de moradores da região do loteamento Neoville – local onde foram registrados sequentes ataques de cães em moradores da região. O loteamento fica entre as regionais Pinheirinho e CIC, na região Sul de Curitiba.

Os primeiros 12 animais foram levados à clínica contratada pela prefeitura nesta terça-feira (14). No total, 25 cães vão passar pelo procedimento até o fim desta semana.

De acordo com o diretor do Departamento de Pesquisa e Conservação da Fauna, a medida é parte das ações para minimizar os problemas de ataques relatados pela população.

“A intenção é, além de prevenir o abandono, promover melhorias no comportamento dos animais, que ficam com temperamento mais calmo, brigam menos e têm menos necessidade de demarcação de território”, explica.

Além das cirurgias, pelo Programa Municipal de Castração Gratuita, a região vem recebendo periodicamente a visita das equipes de fiscalização da Rede de Proteção Animal. “Estamos orientando os moradores para a premissa da guarda responsável, que implica em não deixar os animais que têm tutor soltos nas ruas”, completa o diretor.

Duas multas no valor de R$ 5 mil cada uma já foram aplicadas às pessoas que deixavam os animais nas ruas; e quatro animais mordedores viciosos (que mordem repetidamente), já foram recolhidos.

A Secretaria do Meio Ambiente já promoveu, também, a roçada e limpeza da área próxima à ciclovia, onde ocorreram os ataques.

Mutirão de castração

Entre os dias 17 e 20 de abril o castramóvel estará na região para o segundo mutirão do Programa Municipal de Castração Gratuita da Rede de Proteção Animal. Serão cerca de 1,2 mil vagas para moradores dos bairros CIC e Capão Raso, com prioridade aos moradores do entorno do Neoville. O agendamento será anunciado em breve.

