Dois homens, de 23 e 30 anos, foram presos em flagrante por um homicídio que aconteceu no último dia 08 de março, em Palotina, na região Oeste do Estado. A vítima, Anselmo Moreno Gonçalves, de 30 anos, foi esquartejada. A motivação do crime, segundo a Polícia Civil, está ligada a um culto satânico realizado pelos suspeitos.

De acordo com o delegado que está a frente da investigação, Pedro Lucena, os suspeitos anunciaram fazer parte de uma seita satânica e que Anselmo seria o sacrifício do culto.

Detalhes do crime macabro

De acordo com a polícia, um dos suspeitos chamou a vítima para sua residência alegando uma compra de roupas que Anselmo comercializava. Ao chegar no local, os suspeitos efetuaram dois disparos de arma de fogo contra o tórax da vítima, que morreu logo em seguida.

Após a morte de Anselmo, os dois suspeitos esquartejaram e dividiram o corpo, onde deixaram algumas partes no local e outras em um matagal perto da residência.

Os suspeitos foram localizados e presos em flagrante. Foram apreendidos um revólver e uma faca utilizados durante o homicídio e esquartejamento da vítima.

‘‘Nós não descartamos a possibilidade de uma terceira pessoa envolvida no crime. Nisso as investigações estão avançadas e a população terá uma resposta o mais rápido possível’’, afirma o delegado.

As investigações seguem com o intuito de localizar um possível terceiro indivíduo do crime.

