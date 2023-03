DNIT não vê risco em fendas abertas com asfalto que cedeu na BR-277

As obras de emergência no trecho da BR-277 que apresentou rachaduras devem começar nesta quarta-feira (15). O problema foi registrado na semana passada, na altura do km 33. A rodovia chegou a ficar totalmente interditada, mas já foi liberada para o tráfego total de veículos.

A informação sobre as obras foi divulgada no fim da tarde desta terça-feira (14), pelo Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT). O órgão enviou uma equipe técnica em campo para avaliar a situação de uma outra trinca longitudinal na ponte sobre o rio Pitinga, dessa vez na altura do km 28.

“Após análise, constatou-se que, no local, há apenas desgastes do pavimento e uma trinca transversal no encabeçamento da ponte situada na pista crescente”, diz o DNIT em nota. Em outras palavras, significa que as equipes descartaram qualquer tipo de risco que que possa levar, neste momento, a uma interdição total ou parcial da BR-277.

“Quanto à trinca transversal, tal patologia é comum em obras de arte (viadutos) que não possuem a chamada laje de transição. Pelo exposto, informamos que não foram identificadas, pelo DNIT, patologias neste momento que remetam à interdição completa ou parcial do km 28”, completa o órgão.

O DNIT também divulgou que a nova trinca do km 28 “não possui qualquer ligação com o afundamento do km 33”.

O órgão confirmou que as obras de reparos começam na quarta-feira.

