Na manhã desta sexta-feira (09) uma mulher foi morta a facadas pelo companheiro em Pinhais, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC). O crime aconteceu por volta das 8 horas na Rua Rio Jari, no Jardim Weissópolis. Após matar a esposa, o homem fugiu para Morretes, no litoral do Paraná.

Ele foi localizado e preso por uma equipe da Polícia Militar (PM) cerca de uma hora após o crime. A abordagem policial aconteceu na PR-180, onde o homem foi encontrado dentro de um Volkswagen Gol.

De acordo com informações do Aspirante-a-oficial Diogo dos Santos Andrade, Coordenador do Policiamento da Unidade (CPU) 9° BPM, em Morretes, o homem confessou que esfaqueou a esposa.

+ Leia mais: Dias antes de morrer, namorado de mulher eletrocutada em piscina na RMC fez post desolador

“No momento da abordagem, [as equipes] perceberam que ele estava muito nervoso e ele acabou confessando que havia cometido um crime na cidade do Pinhais. E teria vindo para cá porque estaria sem rumo”, relata Andrade.

Questionado sobre o feminicídio, o homem disse para a polícia “que o motivo era algo que nem ele mesmo sabia explicar”, segundo informações do PM.

+ Leia mais: BR-116 interditada após acidente com três caminhões; Há grande congestionamento

Feminicídio em Pinhais: mulher morre após ser esfaqueada pelo companheiro

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu em Pinhais. A faca não foi encontrada com o autor durante a abordagem policial em Morretes. A PM informou que ela foi deixada ao lado do corpo da vítima.

+ Leia mais: BR-277 deve ter pista sentido Litoral liberada nesta sexta-feira; Fluxo já é intenso!

Entretanto, o telefone da vítima foi encontrado dentro do Gol. As roupas e os aparelhos celulares estavam sujos de sangue. Após ser preso, o homem foi encaminhado para a Polícia Civil para dar continuidade ao processo penal.

Você já viu essas?

Constrangedor! “Quase me bateu na cara”, denuncia cobrador ameaçado por passageira em Curitiba Doce de verão Conheça seis receitas fáceis de geladinho gourmet para vender Investimentos! Mega fábrica da Electrolux começa a ser construída na região de Curitiba