Um acidente envolvendo três caminhões na manhã desta sexta-feira (09), na BR-116, em Piraquara, na Região Metropolitana de Curitiba, causa uma interdição parcial de via. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) o congestionamento passava dos 10 quilômetros por volta das 12h.

O acidente ocorreu no quilômetro 71 da BR-116, no sentido Sul.

Em uma foto divulgada pela Polícia Rodoviária Federal, a colisão envolvendo os veículos pesados deixou três vítimas feridas em estado moderado e uma vítima em estado leve, sendo encaminhadas para hospital. Três ambulâncias atenderam a ocorrência.

Segundo a PRF, equipes de roçada atuavam no canteiro lateral e a via estava devidamente sinalizada com bloqueio de acostamento . Os caminhões de obra foram atingidos e fizeram a barreira de proteção dos colaboradores que estavam no local.



Neste momento a faixa 2 segue interditada para atendimento à ocorrência e limpeza da via. O tráfego segue em faixa 1, no local há 10 km de fila.

