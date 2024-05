A Associação Evangelizar É Preciso vai realizar, nesta quarta-feira (29), mais uma edição do Feirão de Empregabilidade com vagas disponíveis em Curitiba e Região Metropolitana (RMC). A ação, realizada em parceria com empresas e o Senac Paraná, também vai contar com vagas de estágio para estudantes.

O Feirão de Empregabilidade de maio terá oferta de vagas da Sé Recursos Humanos, HR Expert Soluções em Recursos Humanos, Belinatti Perez Recursos Humanos e MRV Engenharia. Serão oferecidas 265 vagas para trabalhos em Curitiba e RMC.

Entre as oportunidades estão vagas de consultor e representante técnico, coordenador logístico, gerente comercial, supervisores, líderes de produção e de qualidade, além de analistas comercial, contábil, de engenharia de processos, frete, importação, logística, financeiro, fiscal, entre outros. Também serão oferecidos postos de técnicos, assistentes e auxiliares em diversas áreas. Além dessas, há vagas para motoristas e operadores, corretores de imóveis, costureiro, pedreiro, cozinheiro, pedreiro e pintor.

Para estudantes do Ensino Médio e universitários, o feirão oferece oportunidades de estágio. Em parceria com o Senac Paraná, os interessados também poderão se inscrever em cursos de qualificação profissional nas áreas de beleza, saúde, tecnologia, recepção, gestão e gastronomia.

Feirão de emprego no Centro de Curitiba

Data: quarta-feira, 29 de maio

Horário: das 9 horas às 16 horas

Local: Em frente ao Anfiteatro de Jesus das Santas Chagas – Santuário Nossa Senhora de Guadalupe. Praça Senador Correia, nº 128 no Centro de Curitiba

O que levar: Carteira de Trabalho e documento de identificação (RG ou Carteira de Habilitação)

Vagas de emprego em Curitiba e região

Sé Recursos Humanos – 85 vagas

Ajudante de eletricista

Ajudante de serviços gerais

Analista comercial

Analista contábil fiscal

Analista contábil sênior

Analista de assistente contábil

Analista de desenvolvimento

Analista de engenharia de processos

Analista de frete

Analista de importação

Analista de logística

Analista de PCP

Analista de qualidade

Analista financeiro

Analista fiscal

Assessor de atendimento técnico

Assistente administrativo

Assistente comercial/orçamentista

Assistente contábil

Assistente de controladoria

Assistente de e-commerce

Assistente de vendas industrial

Assistente financeiro

Auxiliar administrativo

Auxiliar almoxarifado

Auxiliar comercial

Auxiliar de almoxarifado

Auxiliar de cozinha/copeira

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de manutenção predial

Auxiliar de qualidade

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar eletromecânico

Auxiliar técnico em eletrônica ou mecatrônica

Bartender

Comprador comércio exterior

Conferente de carga e descarga

Consultor e representante técnico

Coordenador logístico

Costureira

Cozinheiro

Designer gráfico

Encarregado de expedição

Estagiário da área de engenharia da produção

Estagiário da área de tecnologia

Estagiário da área jurídica

Estagiário de ensino médio

Estagiário em segurança do trabalho

Fiscal de caixa

Gerente comercial

Líder de produção

Líder de qualidade

Manutenção predial

Motorista carreteiro

Motorista de caminhão

Motorista entregador

Motorista truck

Operador CNC – corte a laser

Operador de armazém/logística

Operador de empilhadeira

Operador de extrusão/extrusor

Operador de manutenção eletromecânica

Operador de máquina

Operador de prensa

Operador de produção

Operador de telemarketing

Operador multifuncional

Orçamentista

Planejador de compras/varejo

Preparador de tintas

Recepcionista

Soldador

Supervisor de logística

Supervisor de pós-vendas

Técnico de manutenção elétrica

Técnico de pós-vendas

Técnico de qualidade

Técnico de segurança do trabalho

Técnico eletromecânico

Técnico eletrônico para rastreadores

Vendedor interno

Vendedor técnico

Zelador

HR Expert Soluções em Recursos Humanos – 25 vagas

Analista Contábil

Analista fiscal

Angariador

Assistente de laboratório

Assistente financeiro

Atendente de balcão

Atendente de lanchonete

Auxiliar de extrusora

Auxiliar de laboratório

Auxiliar de produção

Auxiliar de projetos/qualidade

Auxiliar de serviços gerais

Auxiliar de vendas

Corretor

Técnico mecânico júnior

Técnico mecânico sênior

Belinatti Perez Recursos Humanos – 100 vagas

Auxiliar de limpeza

Negociador de cobrança

MRV Engenharia – 55 vagas

Azulejista

Pedreiro

Pintor

