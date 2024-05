Um grupo investigado por falsa venda de imóveis e de cartas de créditos contempladas foi alvo de uma operação da Polícia Civil do Paraná (PCPR) que aconteceu na manhã desta terça-feira (28), em Curitiba, Colombo e São José dos Pinhais, na Região Metropolitana da capital (RMC).

Durante a ação, a PCPR apreendeu celulares, notebooks e documentos. Ao todo, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão.

A investigação começou depois que mais de 30 vítimas registraram boletins de ocorrência de estelionato, em que os autores dos crimes tinham o mesmo padrão na hora de aplicar golpes financeiros.

O delegado da PCPR Tiago Dantas conta que as vítimas eram atraídas por meio de uma rede social, após procurarem imóveis à venda em Curitiba e RMC.

“As vítimas eram chamadas a comparecer em um escritório em Curitiba, sendo levadas a acreditar que estavam realizando um financiamento para compra de um imóvel ou adquirindo cartas de crédito contempladas, elas assinavam documentos e efetuavam o pagamento da entrada solicitada. No entanto, o valor era depositado em contas bancárias de empresas em nome dos investigados”, revela Dantas.

Além disso, os estelionatários também faziam consórcios de alto valor em nome das vítimas. A PCPR também apurou que os suspeitos utilizavam nome de empresas conceituadas no ramo imobiliário para passar credibilidade.

Eles fingiam atuar como correspondentes bancários ou representantes de empresas administradoras de consórcios, subtraindo altas quantias de vítimas que acreditavam estar realizando o sonho de comprar a casa própria.

