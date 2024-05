Flagrante no Centro de Curitiba: carro desgovernado e cheio de latinhas de cerveja

Um homem foi preso por embriaguez ao volante na última sexta-feira (24), no Centro de Curitiba. Uma equipe da Polícia Civil viu o veículo sendo conduzido de forma desgovernada e realizou a abordagem ao motorista, notando que o suspeito estava embriagado.

“Durante a inspeção no interior do veículo, foram encontradas diversas latas de cerveja, algumas cheias e outras vazias, indicando que o motorista estava bebendo enquanto dirigia”, explica o delegado André Rosa Silva.

O indivíduo foi encaminhado ao sistema penitenciário.

O Código de Trânsito Brasileiro define que dirigir embriagado é crime. O delito é tratado como de perigo real, já que o fato do indivíduo dirigir após ingerir bebidas alcoólicas expõe o condutor e demais pessoas que estão ao seu redor a perigo iminente.

O indivíduo flagrado conduzindo veículo automotor sob efeito de álcool também sofre pena administrativa. A qual incide na suspensão da Carteira de Habilitação Nacional por um ano e multa de R$ 2.934,70.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!