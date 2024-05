Tom Palhaço está desaparecido: artista de rua de Curitiba sumiu e família pede ajuda

O artista de rua Everton Atiense, de 55 anos, está desaparecido desde o dia 26 de abril. Ele foi visto pela última vez saindo do hostel onde estava hospedado, na Lapa, região metropolitana de Curitiba, para um trabalho em Araucária, também região metropolitana.

“Eu e minha mãe moramos em Santa Catarina e o restante da família no Rio Grande do Sul. Não sabemos mais como procurar por ele. Minha mãe tem 78 anos, imagina a preocupação dela. Três irmãs estão sofrendo com as chuvas no Rio Grande do Sul. Esse Dia das Mães foi pesado”, conta Helena Cardoso, irmã de Everton.

Foto: divulgação.

Everton é natural de Porto Alegre e rodou o Sul do país com apresentações. Nos últimos anos, ele estabeleceu residência na região de Curitiba, onde trabalha como palhaço, realizando serviços pontuais para lojas, festas infantis e alguns eventos. Em 2019 a reportagem da Tribuna do Paraná contou a história do artista, que chama a atenção por ser um palhaço que usa perna de pau.

Leia também: Conheça Tom, o palhaço da perna de pau, artista de rua de Curitiba

“Nós estamos ligando para todos os lugares. Hospitais, polícia, IML. Alguns passam informações, outros não. Ele deixou tudo no hostel, celular, pertences. Ele saiu sozinho e levou bem pouca coisa”, conta a irmã.

Com o sumiço do irmão, Helena conta que a mãe deles têm ficado muito nervosa com a situação. “Os dias foram passando e a gente começou a ligar para hospitais e hotéis da região. A maioria conseguimos informação implorando. IML, essas coisas, é tudo complicado. Não tem notícia nenhuma. E minha mãe, na idade dela, é complicado. Seis filhos, três irmãs no Rio Grande do Sul, um irmão que faleceu de câncer há sete anos, o Everton e eu”, esclarece.

Você viu o Everton?

A família procurou a Polícia Civil de Santa Catarina e registrou um boletim de ocorrência. Qualquer informação importante sobre o Everton, entre em contato com a família pelo telefone (48) 99621-4247.

