A quarta geração dos barbeiros em Curitiba está garantida. A paixão pelas tesouras, espelhos, cremes, cadeiras e mesmo a boa conversa literalmente ao pé do ouvido é rotina para a família Lopes. Com duas barbearias no bairro Bacacheri, em Curitiba, cada uma com seu estilo, a clientela se orgulha de ter nas proximidades um trio que tem nas mãos e nos olhos, o dom de deixar os outros mais bonitos.

O time atual é composto pelo Moacir, Anderson e Everson. O primeiro é pai do segundo, e vô do terceiro. A relação com os cabelos começou antes, em 1962, quando Alcides Lopes, pai de Moacir, vendeu um sítio em Rio do Sul, em Santa Catarina, para vir para Curitiba. “Ele saiu da lavoura para abrir um salão, foi ousado. Ele não tinha muita paciência, meu tio Ataliba que tem salão em Blumenau, e está com 85 anos, assumiu na época. Tenho irmã cabelereira e primos”, disse Moacir, 65 anos, dono da Chaplim Cabelereiros, localizada na Avenida Erasto Gaertner 230. Avenida, inclusive, que está passando por obras que estão causando um prejuízo para comerciantes e caos para motoristas.

O time atual é composto pelo Moacir, Anderson e Everson. O primeiro é pai do segundo, e vô do terceiro. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Experiente no ramo há 35 anos, Moacir acompanhou a mudança nos salões de beleza para algo mais “gourmetizado”, onde o cliente tem opção de bebidas, jogos e diversão. “Eu não gosto de misturar as coisas, se quer pão vai na panificadora. Eu aceito, mas prefiro o salão antigo”, brincou o capitão do trio.

Anderson Lopes seguiu o caminho ao trabalhar 20 anos ao lado do pai. O carinho e os ensinamentos aparecem nas palavras de agradecimento. “Aprendi a gostar e amo a profissão. O pai ensinou tudo, ele é o cara. Fiz treinamento fora, mas não se compara ao tempo que fiquei ao lado dele, ele é meu eterno professor”, confessou Anderson de 40 anos, responsável pela Barbearia El Cabron´s, na Erasto Gaertner 2078.

Aliás, na Cabron´s, o cliente encontra um espaço retrô com cadeiras antigas, cremes tradicionais dos barbeiros, itens de casa e comodidade aos clientes. “A gente une o retrô com a atualidade. A clientela gasta dessa tendência, sem perder a essência dos barbeiros. Eles nunca saíram de moda, e temos que valorizá-los sempre”, comentou Anderson.

+Leia mais! Rua de bairro familiar de Curitiba vira ‘pista de corrida’ e deixa moradores na bronca

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Terceira geração com sangue nos olhos

A terceira geração de barbeiro da família Lopes está com tudo. Everson, 16 anos, aprendeu a profissão tendo o vô e o pai como mestres. O “menino prodígio” começou cedo no rumo das barbearias. “Eu estudava e ficava no salão lavando cabelo dos clientes ganhando R$0,50 por cada lavada. Tinha fim de semana que faturava R$ 50 e isso motivou também. É uma responsabilidade, gosto do clima, é minha paixão”, relatou Everson que diariamente está com o pai Anderson na El Cabron´s.

Quanto ao futuro que está garantido com o Everton, tem gente nova de olho nas tesouras. Alisson de 13 anos, também filho do Anderson tem demonstrado carinho com a nobre profissão. “O Everson tem talento e dom, não é qualquer um que pega a bronca, e a quarta geração logo chega com o Alisson”, completou Anderson.

+Viu essa? Reclamação de moradores de área nobre é ignorada no Fala Curitiba

Cadeira antiga é um charme na Barbearia El Cabron, no Bacacheri. Decoração é caprichada. Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná.

Manda pra Tribuna!

Você conhece pessoas que fazem coisas incríveis, viu alguma irregularidade na sua região? Quer mandar uma foto, vídeo ou fazer uma denúncia? Entre em contato com a gente pelo WhatsApp dos Caçadores de Notícias, pelo número (41) 9 9683-9504. Ah, quando falar com a gente, conte sobre essa matéria aqui! 😉

Ô Yeah yeahhhh! Bruno Mars em Curitiba! E não será apenas um show! Preços e ingressos! Respondido! Por que a gasolina em Curitiba é mais cara que o resto do Paraná?? Inusitado! Curitibano foi longe demais?? Você provaria esse crepes de pinhão?