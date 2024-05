Professor de escola particular na RMC é condenado por estupro de crianças

Um professor que filmou abusos sexuais cometidos contra duas crianças em uma escola particular em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), foi condenado a 41 anos de prisão em regime fechado.

Conforme informações do Ministério Público do Paraná (MPPR), o homem foi denunciado pelos crimes de estupro de vulnerável e pornografia infantil.

O agressor era professor auxiliar em uma escola particular e se aproveitava da posição para obrigar alunos a praticarem atos libidinosos com ele. Além desse crime, ele filmava esses abusos.

Professor que filmou abusos sexuais na Grande Curitiba foi descoberto por autoridades dos Estados Unidos

O caso foi descoberto após a Polícia Civil do Paraná (PCPR) ser avisada em janeiro por autoridades estadunidenses do armazenamento dos vídeos e fotos do denunciado no Google Photos e Google Drive, espaços da internet que não são detectados por mecanismos comuns de busca.

Ao ser notificado sobre os crimes, o MPPR, por meio da 2ª Promotoria de Justiça da Comarca, abriu procedimento para apurar o caso e pediu a prisão preventiva do então suspeito, bem como a busca e apreensão dos aparelhos eletrônicos, o que foi permitido pelo Judiciário.

Vítimas de professor auxiliar tinham entre cinco e dez anos

As investigações confirmaram dois casos de violência, além de inúmeros armazenamentos e produção de pornografia infantil ocorridos em novembro e dezembro de 2022 e também em janeiro de 2024. As situações aconteceram na escola onde o professor auxiliar trabalhava. As duas vítimas possuem idade entre cinco e dez anos.

Ainda em fevereiro a Promotoria apresentou a denúncia criminal e, no dia 17 de maio, saiu a sentença de condenação pela Vara Criminal de Campo Largo.

Como já se encontrava preso preventivamente desde janeiro, o homem permanecerá detido, agora para o cumprimento da pena de reclusão em regime fechado. Por envolver crianças, o processo tramita sob sigilo. Cabe recurso da decisão.

