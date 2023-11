A fábrica da Volvo em Curitiba está completando 15 anos sem enviar resíduos para aterros sanitários. Desde 2008, mais de 50 mil toneladas seguiram para manejo adequado ou reciclagem. A planta no Paraná foi uma das pioneiras do grupo no mundo a alcançar o status de aterro zero.

Destaque em manufatura 4.0, com modernos processos de gestão de produção, há tempos a fábrica da Volvo em Curitiba é referência também em sustentabilidade. “Já no início dos anos 90 iniciamos a separação de resíduos orgânicos e recicláveis. Depois, o processo foi sendo aprimorado, reforçado por nossa cultura interna de respeito ao meio ambiente. Em 2008, passamos a dar destinação totalmente controlada de todos os nossos resíduos, sem enviar nada para aterros sanitários ou industriais desde então”, afirma o vice-presidente de manufatura da Volvo, Cyro Martins.

Além do manejo adequado e envio para a reciclagem, nos últimos cinco anos a Volvo reduziu em 23% a geração de resíduos para cada caminhão ou ônibus fabricado em Curitiba.

Em 2022, cerca de 162 toneladas de resíduos foram reutilizadas em um processo que se chama de leilão de resíduos. Equipamentos, máquinas e até mesmo material eletrônico são destinados ao reaproveitamento de outras empresas ou doados a instituições sociais.

A preferência por embalagens retornáveis é padrão na Volvo. Hoje quase todas as peças que chegam à produção são transportadas em caixas de madeira ou plástico retornáveis. Muitas delas já operam há mais de uma década no fluxo logístico.

No Centro de Distribuição de Peças, localizado em São José dos Pinhais, caixas de papelão são reaproveitadas para o envio de componentes para as concessionárias da marca. Além disso, foi implementado um processo de transformação de resíduos de papelão em material para proteção das peças, criando um fluxo circular de recursos. Ao todo, no último ano mais de 51 toneladas de papelão foram reutilizadas nestes processos.

“Temos uma hierarquia de resíduos e sempre priorizamos a compostagem, recuperação, reciclagem ou reutilização. Nosso foco está no conceito de circularidade. Ou seja: trabalhamos para prolongar os ciclos de vida, reutilizando o que pode ser reutilizado, reciclando nossos resíduos e reduzindo continuamente o impacto ambiental das nossas operações”, destaca o diretor de saúde, segurança e meio ambiente da Volvo, Sérgio Lazarini.

