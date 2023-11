O leilão de automóveis promovido pelo Governo do Paraná, com mais de 200 veículos recuperáveis, terá lances liberados a partir da próxima segunda-feira (20). Para participar, os interessados devem se cadastrar no portal do leiloeiro oficial contratado para o certame.

Entre os veículos recuperáveis há carros populares, caminhonetes e modelos sedans, como um Renault Fluence 2012 com lance inicial de R$ 8.874,75, Ford Ecosport 2009 a partir de R$ 7.480,00 e modelos clássicos como um Fiat Uno de 1992, com lances a partir de R$ 1.194. Também há lances a partir de R$ 438 nos lotes de sucatas.

Ford Ecosport. Foto: Divulgação/Foto: SEAP

“Esta edição do leilão de veículos é a que possui mais automóveis com potencial de serem recuperados e voltarem a rodar. Além disso, é uma maneira do Estado diminuir custos com a manutenção dos veículos que já não estão sendo mais usados pelo Poder Executivo, gerando receita e possibilitando a aplicação dos recursos em projetos e ações para a população do Estado”, explica a secretária da Administração em exercício, Luiza Cabel Corteletti.

Segundo ela, nos últimos três anos já foram arrecadados mais de R$ 17 milhões com a promoção de leilão de veículos e sucatas.

Em Curitiba e mais cidades

As informações detalhadas sobre cada item disponível estão publicadas no site oficial do certame, mas ainda é possível visitar os lotes, conforme cronograma específico. Desta vez, há veículos em pátios de Curitiba, Colombo, São José dos Pinhais, Maringá e Londrina. Os lances, no entanto, podem ser realizados de qualquer lugar, desde que o novo proprietário se responsabilize pelo transporte do veículo em caso de arremate.

Para ver de perto

Confira as datas e endereços para visitação aos pátios:

Curitiba

Pátio da Emater – Rua Engenheiro Gastão Chaves, nº 162, Santa Cândida

Visita dia 20/11/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Colombo

Pátio da SEED – Estrada da Graciosa, nº 7.400, Jardim Boa Vista

Visita dia 21/11/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

São José dos Pinhais

Pátio da Polícia CivilRua Vanderlei Moreno, nº 14.000, Borda do Campo

Visita dia 22/11/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Londrina

Pátio do Iapar – Rodovia Celso Garcia Cid, km 375, Conjunto Ernani Moura Lima II

Visita 23/11/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Maringá

Pátio do IBC – Rua Francisco Ferreira de Miranda, º 1976, Parque Residencial Aeroporto

Visita dia 24/11/2023, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.

Serviço

Leilão de Veículos e Sucatas

Início dos lances: 20/11

Local: Portal Oficial do Leiloeiro

