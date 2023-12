Fim de ano, estradas cheias e o perigo aumenta. Rodovias que costumam ter motoristas do Paraná ou mesmos aquelas que atravessam o estado, são algumas das mais violentas em acidentes e mortes.

LEIA MAIS – Curitiba multa empresa que usou fogos ilegais em atração de Natal no Barigui

A BR-101, em Santa Catarina, por onde passam muitos paranaenses durante a temporada de verão, a caminho das praias, é a campeã com 1.678 mortes em diferentes quilômetros. A informação é do relatório anual da Confederação Nacional do Transporte (CNT), divulgado na semana passada. Veja detalhes abaixo.

VIU ESSA? Mega da Virada 2023 milionária: 7 dicas para apostar e aumentar suas chances

Trechos mais perigosos da rodovia

Na BR-101, no litoral catarinense, os trechos mais perigosos e que registraram o maior número de acidentes e mortes estão nos seguintes pontos:

1º – km 200 ao 210 (São José, na Grande Florianópolis), com 529 acidentes e 16 mortes

2º – km 210 ao 220 (Palhoça, na Grande Florianópolis), com 364 acidentes e 2 mortes

3º – km 130 ao 140 (entre Balneário Camboriú e Itapema), com 301 acidentes e 14 mortes

4º – km 190 ao 200 (Biguaçu, na Grande Florianópolis), com 249 acidentes e 3 mortes

5º – km 110 ao 120 (entre Navegantes e Itajaí)- com 235 acidentes e 9 mortes

Na BR-116

Além da BR-101 – que no trecho do Paraná, no sentido litoral paranaense e de Santa Catarina é BR-376 – outra rodovia que passa pelo Paraná e é considerada a segunda mais perigosa é a BR-116, no sentido São Paulo. Na Régis Bittencourt, foram 415 mortes, inclusive com uma ocorrida nesta segunda-feira (18), após um acidente com caminhão.

VIU ESSA? Árvore dos Sonhos liberada! Veja os pedidos dos leitores e saiba como ajudar

Segundo o levantamento anual, em todo o país, foram registrados 66.508 acidentes nas rodovias federais. Esses acidentes deixaram um total de 5.520 óbitos, ou seja, 8 mortes a cada 100 acidentes. Outras 76.677 pessoas ficaram feridas (leve ou gravemente) nos acidentes ocorridos.

Dicas para uma viagem segura

Para viajar em segurança e aproveitar o fim de ano sem problemas, os motoristas devem seguir as recomendações abaixo:

– Descansar antes de viajar

– Verificar as condições do veículo

– Usar e pedir para que os passageiros usem o cinto de segurança

– Não consumir álcool antes de pegar a estrada

– Respeitar os limites de velocidade

– Respeitar a sinalização de trânsito

– Ultrapassar em local permitido e com atenção redobrada

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Tradição Bar de Curitiba que fechou após 119 anos vai reabrir! E o cardápio?? O que ela faz? Batom, cabelo bem feito e sucesso!! Kathy chama atenção por onde passa!