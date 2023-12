A Mega da Virada 2023 vai sortear o maior prêmio da história do concurso. A Caixa Econômica Federal abriu as apostas exclusivas para o concurso 2670 que promete pagar R$ 550 milhões. Criada há 16 anos, a Mega da Virada mobiliza os brasileiros no fim do ano, e mesmo as pessoas que não têm o costume de jogar em loterias, fazem uma fezinha nessa época.

LEIA MAIS – Mega-Sena 2669 milionária premia aposta de Curitiba antes da Mega da Virada

Neste sorteio, o prêmio não acumula, ou seja, mesmo que não ocorra um acerto na aposta de seis números, o valor será repartido entre os jogos com mais acertos. Para jogar na Mega da Virada, basta ir até qualquer unidade lotérica, ou fazer a aposta online pelo site ou aplicativo das Loterias Caixa.

VIU ESSA? Curitiba tem 24h para disponibilizar água e banheiro para pessoas em situação de rua

O sorteio da Mega da Virada ocorre às 20h do dia 31 de dezembro e as apostas – que foram iniciadas no dia 16 de novembro – podem ser realizadas até às 17h do dia 31.

Para ajudar você a fazer suas apostas, a Tribuna do Paraná preparou um guia com os números mais e menos sorteados na história, dicas de como apostar, rendimentos e o que pode comprar com essa grana toda. Bora lá!

1. O que é a Mega da Virada?

A Mega da Virada, ou Mega-Sena da Virada, é o concurso das Loterias Caixa que oferece o maior prêmio não cumulativo do ano. Neste ano, as Loterias Caixa irão oferecer o maior prêmio da história do concurso: R$ 550 milhões. Em 2022, o valor do prêmio foi de R$ 541.969.966, o maior da história, até então.

LEIA AINDA – Moro “não tem saída” e Michelle Bolsonaro não quer vaga, diz presidente do PL sobre cassação

Para participar do concurso, basta fazer um jogo em qualquer lotérica ou online, por meio do app ou site da Caixa. Em 2023, o valor da Mega da Virada custa R$ 5 para quem vai presencialmente e a partir de R$ 30 para apostas virtuais.

E quanto maior a quantidade de números escolhidos, maior a possibilidade de acerto e, também, o valor do jogo. Os números são escolhidos pelo apostador, mas também é possível optar pela Surpresinha, modalidade em que os números são selecionados de forma aleatória pelas loterias.

2. Resultado da Mega da Virada: quando sai?

A Mega da Virada é sorteada no 31 de dezembro. Neste ano, o encerramento das apostas acontece neste mesmo dia, às 17h e o resultado será divulgado às 20h. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo e terá transmissão ao vivo no canal das Loterias Caixa no YouTube e também no perfil do Facebook. Após às 20h, os números sorteados estarão disponíveis no site para consulta. O resultado do sorteio você acompanha no dia 31, aqui no site da Tribuna!

3. Mega da Virada: como fazer bolão?

O bolão da Mega da Virada é uma modalidade de jogo em grupo. Com um investimento maior, a aposta é feita em uma quantidade maior de números e, no final, o prêmio é repartido igualmente entre os participantes.. O preço mínimo para esse tipo de jogo é de R$ 15. Uma outra opção é participar dos bolões organizados pelas lotéricas, existindo a tarifa de 35% da cota.

4. Números mais sorteados da Mega da Virada

Os números mais sorteados da Mega da Virada são 10 e 05. Cada um apareceu em cinco e quatro sorteios, respectivamente, desde a primeira edição da Mega-Sena da Virada, que aconteceu em 2008. Além do 10 e do 05 temos o 03, 20, 33, 34, 36 e 58

5. Números nunca sorteados na Mega da Virada

Existem 13 números que nunca foram sorteados em resultados da Mega da Virada: 07, 08, 09, 13, 19, 21, 26, 28, 39, 44, 48, 54 e 60.

6. Rendimentos do prêmio

Faturar todo um prêmio desses sozinho é algo que até hoje, ninguém conseguiu. Imagina gastar R$ 5 e levar R$ 550 milhões para casa? Com R$ 550 milhões na conta, e fazendo uma aplicação conservadora, mesmo na poupança, o sortudo (a) vai ter uma mesada milionária e viver apenas da renda gerada.

Considerando a atual remuneração da caderneta de poupança de 0,5% ao mês mais Taxa Referencial (TR) e a TR de novembro, no valor de 0,0775%, a quantia de R$ 550 milhões aplicada na poupança renderia uma grana de R$ 3.176.250 por mês, isento de imposto de renda.

Caso queira um retorno um pouco maior numa aplicação igualmente conservadora, é possível obter facilmente em um grande banco um Certificado de Depósito Bancário (CDB) que pague 100% do CDI, a taxa de juros que anda próxima à taxa básica, a Selic.

Considerando a projeção para a taxa nos próximos dois anos (11,05% ao ano) e permanecendo constante, a quantia de R$ 550 milhões aplicada em CDB 100% do CDI renderia uma mesada de R$ 3.739.257,42 líquidos nos primeiros seis meses, quando a alíquota de IR é a mais elevada.

Após dois anos, com a menor alíquota de IR (15%), essa mesada cresceria para nada menos que R$ 4.101.121,04.

7. O que comprar com essa grana?

Para se ter uma ideia, o apartamento mais caro de Curitiba ultrapassa o valor de R$ 30 milhões. Conforme informações do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná (Creci-PR), com metro quadrado avaliado em R$ 28 mil, o Edifício Palazzo Lumini, situado no Ecoville, é o apartamento de maior valor em Curitiba.

De acordo com a construtora San Remo, responsável pelo empreendimento, o apartamento decorado custa R$ 32.332.000.Com o valor do prêmio da Mega da Virada 2023, seria possível comprar 17 apartamentos como esse.

Caso queira morar em uma ilha, ou melhor, em várias ilhas, o dinheiro da Mega da Virada daria “de boa”. Segundo um site especializado, uma ilha de quase 80 mil metros quadrados, entre a cidade de Mangaratiba e a Restinga de Marambaia, está à venda por cerca de R$ 18,2 milhões.

Com o dinheiro da premiação, seria possível comprar 24 ilhas com esse mesmo valor e ainda sobraria dinheiro. Para se ter uma ideia, além das duas propriedades construídas no local, há ainda quatro praias.

Tá a fim de gastar em carros? No caso, dá para ter uma verdadeira frota para estacionar na garagem. Dá para comprar, inclusive, o carro mais caro do mundo, o Boat Tail, feito sob encomenda e com acabamento de luxo na cabine, segundo o portal especializado Motor1. Com o valor do prêmio é possível comprar três veículos desse modelo (avaliado em mais de R$ 142 milhões) e ainda sobraria mais de R$ 20 milhões.

Você já viu essas??

Mais votado do Sul do país Mega resort de luxo do Paraná fica entre os cinco melhores do Brasil Tradição Bar de Curitiba que fechou após 119 anos vai reabrir! E o cardápio?? O que ela faz? Batom, cabelo bem feito e sucesso!! Kathy chama atenção por onde passa!