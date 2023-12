Uma aposta simples feita em Curitiba “bateu na trave” e quase levou o prêmio principal de R$ 10 milhões na Mega-Sena 2669 milionária, sorteada na noite de sábado (17), em São Paulo. E como ninguém acertou as seis dezenas deste concurso, a bolada acumulou para a Mega da Virada 2023, que deve pagar o prêmio histórico de R$ 550 milhões no próximo domingo (31). Veja detalhes abaixo!

Resultado Mega-Sena 2669 milionária: 04 – 07 – 16 – 35 – 46 – 54

A aposta de Curitiba ganhadora com cinco acertos foi realizada na Lotérica A Hora Da Fortuna. Por acertar cinco das seis dezenas, o sortudo (ou sortuda) vai embolsar o prêmio de R$ 36.773,28.

Além do ganhador de Curitiba, outras três apostas e um bolão do Paraná também foram sorteados na quina da Mega-Sena 2669, das cidades de: Cruzeiro do Sul, Foz do Iguaçu, Maringá e Ponta Grossa.

Mega da Virada

O sorteio deste sábado foi o último antes da Mega da Virada 2023, que tem prêmio estimado de R$ 550 milhões para quem acertar os seis números sorteados. O prêmio pode ser ainda maior conforme a quantidade de apostas registradas.

Esse sorteio não acumula para outros concursos, ou seja, se ninguém acertar a faixa principal, de 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de 5 números, e assim por diante. O sorteio do concurso nº 2.670 ocorrerá no dia 31 de dezembro, o último do ano, às 20h, pelo horário oficial de Brasília.

Para concorrer, basta apostar nas lotéricas de todo o país fazendo um jogo mínimo de R$ 5 (aposta simples de seis números), escolhendo entre os números de 1 e 60. As lotéricas também vendem participação em diversos bolões, que são apostas feitas em grupo e com a garantia do seu recibo de cota individual. Também é possível apostar no Portal Loterias Online da Caixa.

Mega-Sena 2669

Aposta de Curitiba ganhadora com cinco dezenas

Cidade Unidade Lotérica Quantidade de números apostados Teimosinha Tipo de aposta Cotas Prêmio CURITIBA/PR LOTERICA A HORA DA FORTUNA LTDA ME 6 Não Simples 1 R$36.773,28

