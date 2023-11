Desde a última segunda-feira (13) as casas lotéricas de todo o Brasil e também o portal Loterias Online da Caixa recebem apostas para a Mega-Sena da Virada, a Mega da Virada 2023.

O prêmio está estimado em R$ 550 milhões, ou seja, mais de meio bilhão de reais) para quem acertar os seis números sorteados. O prêmio pode ser ainda maior conforme a quantidade de apostas registradas.

Esse sorteio não acumula para outros concursos, ou seja, se ninguém acertar a faixa principal, de 6 números, o prêmio é dividido entre os acertadores da segunda faixa, com acerto de 5 números, e assim por diante. O sorteio do concurso nº 2.670 ocorrerá no dia 31 de dezembro, o último do ano, às 20h, pelo horário oficial de Brasília.

É possível apostar nas lotéricas de todo o país fazendo um jogo mínimo de R$ 5 (aposta simples de seis números), escolhendo entre os números de 1 e 60. As lotéricas também vendem participação em diversos bolões, que são apostas feitas em grupo e com a garantia do seu recibo de cota individual. Para concorrer ao prêmio, é só marcar de seis a 20 números de 1 a 60.

