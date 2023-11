Apê mais caro de Curitiba: veja os detalhes de luxo, mordomias e preço

Você já teve a curiosidade de saber qual é o apartamento mais caro de Curitiba e em qual bairro ele fica? A Tribuna descobriu que o edifício mais exorbitante da capital paranaense ultrapassa o valor de R$ 30 milhões. Entretanto, ele não é o prédio que possui o preço do metro quadrado mais alto da cidade.

Conforme informações do Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Paraná (Creci-PR), o imóvel avaliado com o metro quadrado mais caro é o Residencial Clube Chateau Latour, localizado no bairro Seminário. O metro quadrado dele custa R$ 30 mil.

Apesar do alto valor, na hora da soma total ele não é o edifício com custo mais elevado de Curitiba. O Chateau Latour oferece apartamentos de 95 a 141m² e coberturas de 172 a 263m². Portanto, em um exemplo utilizando o maior tamanho da cobertura, o apartamento custaria R$ 7.890.000.

Por isso, quem ganha a disputa de valores exorbitantes é outro empreendimento. Com metro quadrado avaliado em R$ 28 mil e por conta do tamanho, o Edifício Palazzo Lumini, situado no Ecoville, é o apartamento mais caro de Curitiba. De acordo com a construtora San Remo, responsável pelo empreendimento, o apartamento decorado custa R$ 32.332.000, valor um pouco abaixo da soma do metro quadrado, que chegaria a R$ 40 milhões.

O edifício é uma torre única com 29 apartamentos de 1.440 m² de área total, sendo 874 m² de área privativa e uma cobertura duplex.

O que o apartamento mais caro de Curitiba oferece

Assinado pela Baggio Schiavon Arquitetura, alguns dos diversos serviços disponíveis do Palazzo Lumini são: portaria e segurança armada 24 horas; assistência técnica nos apartamentos; gastronomia produzida em duas cozinhas industriais exclusiva para condôminos e convidados e assinada pelo chef Celso Freire; Garage Club (ambiente exclusivo para carros de luxo e colecionadores de carros); elevadores com controle biométrico e senha; concierge e tomadas individuais para carregadores de carros elétricos nas garagens.

A área comum conta com sauna, piscina, academia, bar inglês, sala de massagem, espaço teen, brinquedoteca, quadras esportivas e salão de festas.

Fotos: Construtora San Remo / divulgação.

A reportagem da Tribuna procurou a San Remo para ter mais informações sobre o Palazzo Lumini, como o valor do condomínio, condições de pagamento e o número de apartamentos vagos, mas a construtora não quis repassar as informações.

Quem pode comprar o apartamento mais caro de Curitiba

Exemplos ajudam a perceber o quanto o valor do edifício é exorbitante. Levando em consideração o salário atual bruto de 2023 do prefeito de Curitiba, Rafael Greca, que é de R$ 33.507,30, ele levaria cerca de 964 meses para conseguir comprar um apartamento no Palazzo Lumini. Ou seja, pouco mais de 80 anos.

A perspectiva se torna ainda mais longa quando pegamos um salário mínimo, no valor de R$ 1.320, como exemplo. Nessa simulação, que parte do pressuposto de que uma pessoa teria apenas o gasto com isso, seriam 24.494 meses. Ou seja, cerca de dois mil anos.

