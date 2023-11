O Condor Umbará reinaugura nesta quinta-feira (30), às 8h, após passar por uma série de mudanças para oferecer aos clientes uma experiência de compras ainda mais agradável e satisfatória. Com uma equipe formada por 250 colaboradores diretos, a loja expandiu seu quadro de colaboradores após a revitalização, com a contratação de 35 pessoas visando aprimorar ainda mais o atendimento ao público.

Uma das maiores mudanças no supermercado foi no setor de Hortifruti, que agora conta com um espaço de circulação ampliado, melhor iluminação e gôndolas com mais capacidade de exposição, o que facilita a escolha dos produtos pelo consumidores.

A padaria também foi completamente remodelada, com o objetivo de oferecer produtos de melhor qualidade e exposição. O novo ambiente se tornou ainda mais convidativo para os clientes.

Já o setor de eletro recebeu melhorias na comunicação visual e na disposição dos produtos, garantindo uma experiência de compra mais eficiente. O bazar agora conta com uma ampliação do pet shop e melhor mix de produtos, além de um maior espaço e variedade no setor de jardinagem. No setor de açougue, foi realizada uma ampliação e revitalização, com o foco em carnes selecionadas. Adotando um design moderno, foram incluídos balcões refrigerados mais eficientes energeticamente, preocupados com as questões ambientais.

A área de bebidas, por sua vez, recebeu uma adega aconchegante com maior espaço e variedade de vinhos. Também foi disponibilizado um amplo espaço de geladeiras para bebidas frias, proporcionando ao cliente mais opções de bebidas geladas.

A frente de caixa ganhou um ambiente moderno, com melhor espaço de circulação, visando agilizar o atendimento e proporcionar mais conforto aos clientes. Além disso, toda a comunicação visual do Condor Umbará foi modernizada, trazendo uma conexão mais forte entre o cliente e o ambiente, proporcionando assim uma experiência de compras diferenciada.

“Os clientes poderão desfrutar de um ambiente renovado e de uma ampla variedade de produtos, aliados a um atendimento de excelência”, afirma o presidente do Condor, Pedro Joanir Zonta.

