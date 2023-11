Uma enorme nuvem com uma aparência pouco amigável apareceu foi registrada na manhã desta quarta-feira (29), em Ibaiti, região do Norte Pioneiro do Paraná. Adriano Lavorato, morador da cidade, registrou em vídeo o fenômeno conhecido como “shelf cloud’, uma formação que antecede tempestades.

Segundo meteorologistas do Sistema Meteorológico do Paraná (Simepar), essas ocorrências são chamadas de nuvem de desenvolvimento vertical, que são mais comuns na primavera e verão. Faz parte da categoria cumulunimbus, que são nuvens que causam tempestades. Assista abaixo o vídeo!

Ela pode ser uma nuvem isolada, formada pelo calor em áreas localizadas, e causam chuva forte e de curta duração. A parte mais baixa da nuvem está entre 500 a 1.500m de altura e seu topo pode atingir 10km ou mais dependendo da intensidade.

Previsão do tempo para Ibaiti

Apesar de a nuvem ter assustado moradores da cidade, a previsão do tempo para o município está mais amigável nesta quarta-feira. Segundo o Simepar a cidade pode ter chuva ainda, mas daqui pra frente é solzão e calor. Ibaiti terá máxima de 30ºC nos próximos dias.

