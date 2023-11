Bora economizar pensando no ano que vem? Para quem tem cadastro no Nota Curitibana e pretende usar créditos gerados no programa para obter desconto de até 50% no Imposto sobre Propriedade Territorial Urbana (IPTU) de 2024 precisa ficar de olho. O prazo para a transferência vai até quinta-feira (30). Aqui você descobre como ter desconto também no IPVA 2024.

Para descontar os créditos do IPTU é necessário acessar o sistema, clicar em “Créditos IPTU”, digitar a indicação fiscal que consta no carnê do IPTU ou selecionar a indicação fiscal constante na tabela de indicações já realizada, que fica abaixo do quadro de indicações. O sistema calculará o valor limite (50%) do IPTU.

Em seguida, é preciso digitar o valor desejado e permitido no campo “Valor do crédito”. Por último, clicar em “Cadastrar”.

Os créditos são obtidos quando o contribuinte pede CPF na nota fiscal no setor de serviços, como academias, escolas, cursos de idiomas, estacionamentos, oficinas mecânicas, salões de beleza e pet shops. Eles são calculados com base no valor dos gastos de serviços e equivalem a 15% do imposto devido e pago (Imposto sobre Serviços – ISS) em cada operação. Eduardo Makowski, coordenador do programa Nota Curitibana, destacou os benefícios do programa que o cidadão precisa estar cadastrado. “O cadastro permite que o cidadão possa consultar seus créditos, fazer a transferência desses valores e participar dos sorteios” diz.

Desde o lançamento do programa, em 2018, R$ 2,99 milhões já foram usados pelos contribuintes para abater parte do IPTU. Lembrando que o imóvel não pode ter pendências com a prefeitura, sendo possível indicar mais de uma residência para obter o desconto.

