Dois suspeitos de assaltar usuários do transporte coletivo de Curitiba foram detidos na noite de terça-feira (28). A ação da polícia ocorreu em uma estação-tubo localizada dentro de um centro universitário, no bairro Guaíra. Um dos detidos foi ferido pela Polícia Militar (PMPR) após o confronto e o outro, um adolescente, foi apreendido. O terceiro suspeito de participar do crime conseguiu fugir.

Segundo informações, o trio anunciou assalto na linha de ônibus Circular Sul. Em um certo momento do roubo, uma vítima recusou em dar o aparelho celular e a aliança, gerando certa confusão nos assaltantes. Os passageiros começaram a provocar o trio para que descessem no ônibus.

Foto: Reprodução/Meio Dia Paraná/RPC.

Na confusão, eles correram em direção ao pátio do centro universitário, e uma viatura que fazia patrulhamento na Avenida Wenceslau Braz, percebeu a movimentação diferente, com uma pessoa armada. Policiais seguiram em direção ao trio, e no confronto, um suspeito foi baleado. Ferido, ele foi encaminhado ao Hospital do Trabalhador (HT), sendo que na sequência, foi levado para à Central de Flagrantes, no bairro Portão. O outro detido, um adolescente, foi apreendido.

Uma terceira pessoa suspeita de atuar no assalto não foi encontrada nas proximidades do centro universitário, após buscas na região.

