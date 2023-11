Com o objetivo de acabar com a “farra” de uma organização criminosa ligada ao tráfico de drogas na região Sudoeste do Paraná, a Polícia Civil do Paraná (PCPR) espera cumprir 159 mandados judiciais nesta quarta-feira (29). A operação conta com mais de 500 policiais civis, militares e penais. Além de cães policiais e helicópteros da PCPR e da Polícia Militar.

LEIA MAIS – Sonho de ser mãe? Ovodoação em Curitiba facilita e barateia Fertilização in Vitro

A ação ocorre simultaneamente em Campo Largo, na Região Metropolitana de Curitiba, Francisco Beltrão, Mangueirinha, Mariópolis, Palmas, Pato Branco, Salto do Lontra, Santa Izabel do Oeste, Santo Antônio do Sudoeste e Vitorino, cidades do interior do Paraná. Dentre as ordens judiciais, estão 73 mandados de prisão temporária e 86 de busca e apreensão.

VIU ESSA? Aposta de Curitiba ganha prêmio na Mega Sena 2661; Veja o resultado!

Segundo a investigação, além do tráfico, os alvos da operação estão ligados a outros crimes como roubos e homicídios. A Polícia Civil ainda apurou que alguns dos alvos são criminosos presos que continuam liderarando o tráfico de drogas de dentro do sistema penitenciário.

Os indivíduos alvos da operação deverão responder pelos crimes de organização criminosa e tráfico de drogas.

Você já viu essas??

Oportunidade R$ 24 mil de salário, tá bom?? Oportunidade está aí, Saiba como! O cara da bondade! O cara da bondade! O que esse curitibano faz é INCRÍVEL! Embriagada! VÍDEO! Câmera flagra acidente envolvendo vereadora de Curitiba