Uma aposta de Curitiba acertou cinco dezenas do concurso 2.661 da Mega-Sena, realizado na noite de terça-feira (28), em São Paulo. Nenhuma aposta cravou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo sorteio acumulou em R$ 37 milhões.

Resultado Mega Sena 2661: 06 – 30 – 35 – 38 – 41 – 56.

A aposta vencedora ocorreu na lotérica Água Verde, sendo que o apostador fez um bilhete de forma simples. A premiação para esta aposta foi de R$91.906,90. No Paraná, outras cinco apostas também ficaram no quase ( Cascavel, Ibiporã, Coronel Vivida,Cambira e Mamborê), sendo que de Cascavel foi um bolão com 23 cotas no total de R$ 183.813,70. O próximo sorteio da Mega Sena acontece nesta quinta-feira (30)

Veja o detalhamento abaixo:

Cidade Lotérica Números apostados Teimosinha? Tipo de aposta Cotas Prêmio CAMBIRA/PR LOTERICA BOA SORTE 6 Não Simples 1 R$91.906,90 CASCAVEL/PR LOTERICA NEVA 7 Não Bolão 23 R$183.813,70 CORONEL VIVIDA/PR LOTERICA CORONEL 6 Não Simples 1 R$91.906,90 CURITIBA/PR LOTERIAS AGUA VERDE 6 Não Simples 1 R$91.906,90 IBIPORA/PR LOTERICA PARANA 6 Não Bolão 7 R$91.906,85 MAMBORE/PR CASA LOTERICA MAMBORE LTDA 6 Sim Simples 1 R$91.906,90

Como jogar na Mega Sena?

Na Mega-Sena é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de a​postas. O apostador deve marcar de 6 a 20 números do volante, pode​ndo deixar que o sistema escolha os números para você (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 4 ou 8 concursos consecutivos (Teimosinha). A aposta simples custa R$ 5.

