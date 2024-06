Estabelecimentos que contam com pastel no cardápio podem se inscrever para participar do primeiro concurso Pastel Fest de Curitiba. O evento, que acontece em agosto deste ano, vai escolher e premiar o melhor pastel da capital paranaense e região metropolitana.

Realizado pela Curitiba Honesta, o evento tem patrocínio da Indústria de bebidas RFK, com o refrigerante de Refriko Tubaína, que possui embalagem personalizada para Curitiba.

O produto traz imagens de pontos turísticos da cidade como o Jardim Botânico, e também as capivaras e pinheiro do Paraná, além de outros elementos tradicionais da região.

Como se inscrever em concurso de pastel em Curitiba

As inscrições são gratuitas. Para participar, é preciso criar um combo de pastel com Tubaína da Refriko. As vendas devem ser no próprio estabelecimento durante o período do festival. Podem participar pastelarias, bares, padarias e lanchonetes que tenham pastéis nos cardápios.

O concurso terá premiações em duas categorias: júri técnico e votação popular. “Este será o 51º festival realizado pela Curitiba Honesta, uma ‘boa ideia’ que com certeza trará muitos clientes e divulgação para os participantes”, diz Sérgio Medeiros, fundador da plataforma de gastronomia e eventos Curitiba Honesta.

Os interessados devem se apressar, pois as inscrições terminam no dia 28 de junho. Mais informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (41) 9 8784-2113.

