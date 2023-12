Um acidente na manhã desta segunda-feira (18), na BR-116, em Campina Grande do Sul, na Região Metropolitana de Curitiba, vitimou uma mulher que era passageira de um caminhão-trator com um semirreboque atrelado. A faixa da direita está interditada no sentido São Paulo. A vítima fatal tinha 30 anos.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), uma equipe foi comunicada do acidente de trânsito ocorrido no km 57.4. Ao chegar ao local, verificou-se um acidente do tipo tombamento, com uma vítima morta. Devido ao fato, foi interditada uma das faixas no sentido São Paulo.

De acordo com a Arteris Sul, mesmo com apenas uma faixa liberada, não existe congestionamento no trecho.

Foto: Divulgação/PRF.

