Pelo terceiro ano consecutivo, Miguel e Helena foram os nomes mais escolhidos por novos pais e mães paranaenses em 2023, segundo o Instituto do Registro Civil das Pessoas Naturais do Paraná (Irpen-PR).

De acordo com o balanço, 1.913 paranaenses foram registrados com o nome Miguel, seguido de 1.837 registros com o nome Helena. Os dados consideram números dos 519 cartórios de Registro Civil do Estado, distribuídos por todos os municípios e distritos estaduais.

Na sequência, aparecem os nomes Alice, Cecília e Laura, ou seja, um predomínio feminino nas cinco primeiras posições. Confira abaixo, a lista de meninos e meninas:

Nomes mais registrados no Paraná

MIGUEL: 1.913 registros HELENA: 1.837 registros ALICE: 1.453 registros CECILIA: 1.368 registros LAURA: 1.304 registros ARTHUR: 1.263 registros DAVI: 1.241 registros HEITOR: 1.205 registros GAEL: 1.199 registros THEO: 1.149 registros

Ranking meninos

MIGUEL: 1.913 registros ARTHUR: 1.263 registros DAVI: 1.241 registros HEITOR: 1.205 registros GAEL: 1.199 registros THEO: 1.149 registros SAMUEL: 1.102 registros GABRIEL: 970 registros BERNARDO: 966 registros NOAH: 841 registros

Ranking meninas

HELENA: 1.837 registros ALICE: 1.453 registros CECILIA: 1.368 registros LAURA: 1.304 registros MARIA ALICE: 1.053 registros ANTONELLA: 838 registros HELOISA: 792 registros MAITE: 742 registros MARIA CLARA: 692 registros LIVIA: 691 registros

