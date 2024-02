Logo após a reclamação da empresária Anne Karolline e denúncia da Tribuna do Paraná, a Companhia Paranaense de Energia (Copel), realizou uma poda preventiva da árvore da espécie Araucária, que estava trazendo medo e riscos em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba. Anne é moradora do bairro São Gabriel e, há pelo menos três anos, vinha tendo problemas por causa da árvore.

De acordo com a empresária, tanto a Prefeitura de Colombo quanto a Copel se negavam a realizar a manutenção da Araucária, pelo fato da árvore estar em terreno particular e de se tratar de uma espécie protegida por lei. Além disso, a moradora informou que as duas instituições empurravam a responsabilidade uma para a outra, dizendo que seria necessário uma autorização do Instituto Água e Terra (IAT) para o corte dos galhos.

Tribuna resolve!

Na manhã desta quinta-feira (29), o IAT informou que “como a árvore está em área particular, o proprietário precisa entrar com um pedido de autorização de poda no Instituto Água e Terra (IAT). Caso esteja trazendo risco pelo contato com a fiação elétrica, a Copel tem autonomia para realizar a poda”.

Já a Copel, por meio de nota, comunicou no início da tarde desta quinta, que o serviço foi realizado de forma preventiva. “Em relação à Araucária, no bairro São Gabriel, em Colombo, a Copel informa que realizou uma poda preventiva nesta quinta-feira (29) para garantir a segurança da rede de energia elétrica. A companhia não tem autoridade ambiental e demais ações de gestão da vegetação urbana cabem às prefeituras municipais”.

Ainda em risco?

Após o corte, Anne relatou que a poda deve ajudar, não deve resolver totalmente a situação. “Porque deixaram uns galhos bem secos que estão prestes a cair. Eles já tiraram bastante coisa, (galhos) que estavam podres. Mas tem uns galhos para serem retirados ainda, já que com o vento, se aproximam bastante dos fios. Estou um pouco aliviada com o que foi feito hoje, mas ficaria mais aliviada ainda se voltassem e retirassem o restante”, diz a moradora de Colombo.

Entenda o caso

“Vi a morte de perto”, é assim que a empresária Anne Karolline relata o que aconteceu no início da noite da última terça-feira (27) após ela chegar em casa, no bairro São Gabriel, em Colombo (RMC). Com ventos fortes e muita chuva, Anne tentava abrir o portão de sua residência quando ouviu uma explosão. Segundo ela, um fio de alta tensão se rompeu – mais uma vez – causando um grande estouro e um clarão. A empresária e seu filho, que é autista, retornavam da terapia e quase foram atingidos pelo cabo energizado.

