O vice-prefeito e secretário de Educação de Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, Professor Alcione Luiz Giaretton, é alvo da Polícia Federal (PF) na manhã desta quinta-feira (29). A operação Liber busca desarticular uma estrutura criminosa atuante em direcionamento de licitações e sobrepreço de livros infantis.

De acordo com a PF, a Justiça autorizou o bloqueio de R$ 2 milhões em bens, entre veículos e imóveis de Alcione Luiz Giaretton. A operação mobilizou mais de 20 policiais federais em Curitiba e Colombo, cumprindo sete mandados de busca e apreensão.

Os crimes investigados incluíam corrupção passiva, corrupção ativa, associação criminosa, fraude à licitação e lavagem de capitais. As penas previstas para os envolvidos, se condenados, somam mais de 33 anos de prisão.

O termo Liber, de origem latina e significando livro, representa o meio pelo qual os agentes criminosos buscavam enriquecimento ilícito. Utilizavam a compra fraudulenta de livros infantis como fachada para desviar recursos públicos.

E aí, vice-prefeito de Colombo?

A reportagem tentou contato com o vice-prefeito para obter explicações, mas não obteve sucesso.

Em nota, a prefeitura de Colombo comunicou que recebeu a notícia com surpresa e diante do ocorrido, o Secretário Municipal de Educação e Vice-Prefeito foi afastado de suas funções, Além disso, um processo administrativo vai ser instaurado para apuração das denúncias.

