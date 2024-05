De quinta-feira (30) a domingo (02), o expediente nas repartições públicas municipais, os serviços oferecidos pela Prefeitura de Curitiba e atrativos da cidade sofrem alterações em função do feriado de Corpus Christi.

Confira o que abre e fecha em Curitiba durante esses quatro dias:

Horários de ônibus

Transporte

Quinta-feira (30/5)- Tabela de Domingo

Sexta-feira (31/5) – Tabela de dias úteis

Sábado (1/6) – Tabela de Sábado

Domingo (2/6) -Tabela de Domingo

Mercado Municipal Capão Raso

Quinta-feira (30/5) – aberto das 10 às 19h

Sexta-feira (31/5) – aberto das 9h às 21h

Sábado (1/6)- aberto das 9h às 21h

Domingo (2/6)- fechado

Rua da Cidadania Matriz

Quinta-feira (30/5) – fechado

Sexta-feira (31/5) – aberto das 9h às 18h

Sábado (1/6)- aberto das 9h às 18h

Domingo (2/6)- fechado

Estacionamento Rui Barbosa

Quinta-feira (30/5) – fechado

Sexta-feira (31/5) – aberto das 7h às 19h

Sábado (1/6) – aberto das 7h às 19h

Domingo (2/6)- fechado

Rua 24 Horas

Quinta-feira (30/5) -aberto das 9h às 24h

Sexta-feira (31/5)- aberto das 9h às 24h

Sábado (1/6)- aberto das 9h às 24h

Domingo (2/6)- aberto das 9h às 24h

Lojas #CuritibaSuaLinda

Mercado Municipal

Quinta-feira 30/5 –9h às 13h

Sexta-feira 31/5 –9h às 18h

Sábado 01/6 – 9h às 18h

Domingo 02/6 –9h às 13h

Torre Panorâmica

Quinta-feira 30/05 – 10h às 18h

Sexta-feira 31/05 – 10h às 18h

Sábado 01/06 – 10h às 18h

Domingo 02/06 – 10h às 18h

Memorial Paranista

Quinta-feira 30/05 -10h às 18h

Sexta-feira 31/05 -10h às 18h

Sábado 01/06 -10h às 18h

Domingo 02/06 –10h às 18h

Jardim Botânico

Quinta-feira 30/5– 9h às 18h

Sexta-feira31/5 –– 9h às 18h

Sábado 01/6 –9h às 18h

Domingo 02/6 – 9h às 18h

Shopping Estação

Quinta-feira -30/05– 12h às 19h

Sexta-feira 31/05 – 10h às 18h

Sábado 01/06– 10h às 18h

Domingo 02/06 – 12h às 19h

Aeroporto

Quinta-feira 30/05 -8h às 22h

Sexta-feira 31/05 – 8h às 22h

Sábado 01/06– 8h às 22h

Domingo 02/06 – 8h às 22h

Agência Curitiba

Espaço Empreendedor – unidades fechadas de quinta-feira (30/5) a domingo (2/6). Reabrem na segunda-feira (3/6), a partir das 8h.

Escolas municipais

Escolas municipais, CMEIs e CMAEEs estarão fechados na quinta-feira (30/5) e sexta-feira (31/5). As aulas voltam na segunda-feira (3/6).

Funcionamento das UPAS em Curitiba no feriado de Corpus Christi

Unidades Básicas de Saúde

Fecham na quinta-feira (30/5). Na sexta-feira, (31/5), 18 unidades funcionam extraordinariamente das 7h às 17h (confira a lista a seguir)

Distrito Sanitário Boa Vista

US Abranches (Rua Aldo Pinheiro, 90 – Abranches)

US Bacacheri (Av. Erasto Gaertner, 797 – Bacacheri)

Distrito Sanitário Cajuru

US Iracema (Rua Professor Nivaldo Braga, 1571 – Capão da Imbuia)

US Salgado Filho (Avenida Senador Salgado Filho, 5265 – Uberaba)

Distrito Sanitário Portão

US Vila Guaíra (Rua São Paulo, 1.495 – Vila Guaíra)

US Santa Amélia (Rua Berta Klemtz, 215 – Fazendinha)

Distrito Sanitário Bairro Novo

US João Cândido (Rua Ourizona, 2250 – Bairro Novo)

US Osternack (Rua Miguel Rossetim, 100 – Vila Osternak)

Distrito Sanitário Tatuquara

US Rio Bonito (Rua Fanny Bertoldi, 170 – Campo do Santana)

US Moradias da Ordem (Rua Jovenilson Américo de Oliveira, 240 – Tatuquara)

Distrito Sanitário Santa Felicidade

US Nova Orleans (Av. Ver. Toaldo Túlio, 4577 – Orleans)

Distrito Sanitário Matriz

US Ouvidor Pardinho (Rua 24 de Maio s/n.º – Praça Ouvidor Pardinho)

Distrito Sanitário do Boqueirão

US Vila Hauer (Rua Waldemar Kost, 650 – Hauer)

US Eucaliptos (Rua Lázaro Borsato, 150 – Alto Boqueirão)

Distrito Sanitário Pinheirinho

US Aurora (Rua Teófilo Mansur,500 – Novo Mundo)

US Nossa Senhora Sagrado Coração (Rua Antonio Claudino, 375 – Pinheirinho)

Distrito Sanitário CIC

US Vila Sandra (Rua Araranguá, 189 – CIC)

US Oswaldo Cruz (Rua Pedro Gusso, 3.749 – Cidade Industrial)

Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)

Abertas 24 horas

UPA Sítio Cercado: Rua Levi Buquera, 158, Sítio Cercado.

UPA Boa Vista: Avenida Paraná, 3.654, Boa Vista.

UPA Cajuru: Rua Engenheiro Benedito Mário da Silva, 555, Cajuru.

UPA Campo Comprido: Rua Monsenhor Ivo Zanlorenzi, 3.495, Campo Comprido.

UPA Tatuquara: Rua Jornalista Emílio Zolá Florenzano, 835, Tatuquara.

UPA CIC: Rua Senador Accioly Filho, 3.370, Cidade Industrial.

UPA Pinheirinho: Rua Leon Nicolas, s/n esq. com Winston Churchill, Capão Raso.

UPA Boqueirão: Rua Professora Maria de Assumpção, 2.590, Boqueirão.

UPA Fazendinha: Rua Carlos Klemtz, 1.883 – Fazendinha.

Samu 192

Atendimento 24 horas.

Central 3350-9000

De segunda a sexta-feira, das 7h às 22h; inclusive no feriado. Sábado e domingo, das 8h às 20h.

Caps

Na quinta-feira (30/5), os Caps II fecham e os Caps III mantêm o atendimento 24 horas para os pacientes acolhidos nos leitos. Na sexta-feira (31/5), os CAPS II fecham e os CAPS III abrem normalmente.

Mercado Municipal

30/05 – 08:00h às 13:00h

31/05 – 08:00h às 18:00h

01/06 – 08:00h às 18:00h

Mercado Regional Cajuru

30/05 – Fechado

31/05 – 08:00h às 18:00h

01/06 – 08:00h às 18:00h

Armazéns da Família

30/05 – Fechado

31/05 – Fechado

01/06 – Fechado

Feiras livres Diurnas

30/05 – Facultativo

31/05 – Normal

01/06 – Normal

Feiras livres Noturnas e Gastronômicas

30/05 – Facultativo

31/05 – Normal

01/06 – Normal

Feiras Orgânicas

30/05 – Facultativo

31/05 – Normal

01/06 – Normal

Programa Nossa Feira

30/05 – Facultativo

31/05 – Normal

01/06 – Normal

Sacolões da Família

Sacolão da Família Pinheirinho

30/05 – 09:00h às 17:00h

31/05 – 08:00h às 18:00h

01/06 – 08:00h às 18:00h

Sacolão da Família Vila Sandra

30/05 – 09:00h às 17:00h

31/05 – 08:00h às 18:00h

01/06 – 08:00h às 18:00h

Sacolão da Família Jardim Paranaense

30/05 – 09:00h às 13:00h

31/05 – 09:00h às 18:00h

01/06 – 09:00h às 18:00h

Sacolão da Família Santa Efigênia

30/05 – Fechado

31/05 – 09:00h às 18:00h

01/06 – 09:00h às 14:00h

Sacolão da Família Rui Barbosa

30/05 – Fechado

31/05 – 08:00h às 19:00h

01/06 – 08:00h às 18:00h

Sacolão da Família Fazendinha

30/05 – 07:00h às 13:00h

31/05 – 08:30h às 18:00h

01/06 – 08:30h às 18:00h

Sacolão da Família Santa Cândida

30/05 – Fechado

31/05 – 08:00h às 18:00h

01/06 – 09:00h às 13:00h

Sacolão da Família Santa Felicidade

30/05 – 08:00h às 12:00h

31/05 – 08:00h às 19:00h

01/06 – 08:00h às 17:00h

Sacolão da Família Carmo

30/05 – 08:00h às 13:00h

31/05 – 09:00h às 19:00h

01/06 – 09:00h às 19:00h

Sacolão da Família Boqueirão

30/05 – Fechado

31/05 – 08:00h às 20:00h

01/06 – 08:00h às 18:00h

Sacolão da Família Boa Vista

30/05 – 08:00h às 12:00h

31/05 – 08:00h às 19:00h

01/06 – 08:00h às 17:00h

Restaurante Popular

30/05 – Fechado

31/05 – Fechado

01/06 – Fechado

*O Projeto Mesa Solidária, permanece funcionando todos os dias, inclusive finais de semana e feriados.

Funcionamento atrativos turísticos de Curitiba no Corpus Christi

Torre Panorâmica – todos os dias, das 10h às 18h, com último acesso às 17h30, ou até atingir a capacidade de visitação. Pagamento no local apenas com cartão de crédito ou débito (Inteira R$ 10; meia-entrada R$ 5; isenção para crianças menores de 5 anos). (41) 3339-7613 (WhatsApp).

Zoológico de Curitiba – fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 10h às 16h.

Museu de História Natural Capão da Imbuia – fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente todos os dias, das 9h às 16h45.

Passeio Público – fecha para manutenção às segundas-feiras. Aberto normalmente nos outros dias, das 6h às 20h.

Jardim Botânico de Curitiba – abre das 6h às 19h30, todos os dias. Jardim das Sensações aberto todos os dias, das 9h às 17h. O percurso é feito em meia hora, por isso o último acesso é marcado para as 16h30. Em caso de chuvas, a visitação é suspensa.

Proteção animal

Adoção de animais – O Crar funciona normalmente das 9h às 11h30 e de 13h30 às 15h30. Rua Lodovico Kaminski, 1.381 – CIC.

Atendimento de emergência (ambulância) – todos os dias das 7h30 às 16h, com acionamento via Central 156.

Animais silvestres – O Centro de Apoio à Fauna Silvestre (Cafs) recebe animais de quinta (30/6) a domingo (2/6), das 9h às 12h. Informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 3313-5626. O Cafs fica na Rua Prof. Nivaldo Braga, 1.395 – Capão da Imbuia.

Limpeza pública

Coleta Domiciliar (doméstico/orgânico)

A Coleta Domiciliar não funcionará na quinta-feira (30/5). Atendimento normal na sexta-feira (31/5) e no sábado (1º/6).

Confira o horário da coleta na sua rua

Coleta Seletiva (Lixo que Não é Lixo/reciclável)

A Coleta Seletiva funcionará na quinta-feira (30/5) nos setores com coleta uma vez na semana às quintas-feiras. Funcionamento normal na sexta-feira (31/5) e no sábado (1º/6).

Confira o horário da coleta na sua rua

Varrição

A varrição vai trabalhar no esquema de domingos e feriados na quinta-feira (30/5). Funcionará normalmente na sexta (31/5) e no sábado (1º/6).



Lixo Tóxico

Não haverá coleta na quinta-feira (30/5). O serviço funcionará normalmente na sexta (31/5) e no sábado (1º/6).

CONFIRA AQUI o calendário completo 2024

Ecopontos

Os Ecopontos não funcionarão na quinta-feira (30/5). Atendimento normal na sexta (31/5) e no sábado (1º/6).

Coleta de Resíduos Vegetais e Entulhos (Central 156)

A Coleta de Resíduos Vegetais e Entulhos (Central 156) não funcionará na quinta-feira (30/5). Atendimento normal na sexta (31/5) e no sábado (1º/6).

Serviço funerário

Atendimento ininterrupto.

Casa da Mulher

Atendimento ininterrupto.

Fundação de Ação Social (FAS)

Funcionam ininterruptamente durante o feriado os seguintes serviços da FAS:

Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidades de Acolhimento Institucional – Abrigo, Casas de Passagem);

Todas as Unidades de Proteção Social Especial de Alta Complexidade que ofertam o Serviço de Acolhimento na modalidade República;

Todos os Centros Pop que ofertam o Serviço de Acolhimento Institucional (Unidade de Acolhimento Institucional – Abrigo ou Casa de Passagem);

Central de Encaminhamento Social 24 horas (CES);

Central de Regulação de Vagas;

Casa da Acolhida e do Regresso (CAR).

Trânsito

Atendimento

O atendimento ao público na Superintendência de Trânsito (Setran) se encerra no dia 29/5 (quarta-feira) e retorna dia 3/6 (segunda-feira). Os prazos para recursos que vencerem entre os dias 30/5 e 2/6 poderão ser protocolados até dia 3/6, presencialmente com agendamento ou pelos Correios. Os protocolos via internet podem ser feitos normalmente no período respeitando os seus prazos. Atenção: a extensão do prazo aplica-se apenas para o protocolo dos processos. As datas de vencimento para pagamento não sofrerão alteração.

Est@R

No Smart Park do Jardim Botânico e do Centro Histórico (Rua Ermelino de Leão) a cobrança será normal em todos os dias, inclusive no feriado de Corpus Christi. Já nas áreas do Estacionamento Regulamentado (Est@R) não haverá cobrança apenas na quinta-feira (30/5). Na sexta-feira (31/5) a cobrança será normal das 9h às 19h, assim como no sábado (1/6), das 9h às 14h.

Pátio

O atendimento para liberação de veículos do pátio da Setran estará fechado apenas no feriado desta quinta-feira (30/5). Nos demais dias o atendimento é normal.

Espaços culturais de Curitiba

Museu Municipal de Arte

(Av. República Argentina, 3430, Terminal do Portão – Portão)

30/5 – Fechado

1º/6 – Aberto

2/6 – Aberto

3/6 – Aberto



Museu de Arte Sacra

(Largo da Ordem – R. Dr. Claudino dos Santos, 49 – São Francisco)

Aberto de terça a domingo.

Terça à sexta, das 9h às 12h e das 13h às 18h

Sábado e domingo, das 9h às 14h

Cinemateca de Curitiba

(Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1174 – São Francisco)

30/5 – Fechado

1º/6 – Aberto

2/6 – Aberto

3/6 – Aberto



Memorial Paranista

(Av. Mateus Leme, 4700 – São Lourenço)

30/5 – Aberto

1º/6 – Aberto

2/6 – Aberto

3/6 – Aberto



Memorial de Curitiba

(R. Dr. Claudino dos Santos, 79 – São Francisco)

30/5 – Fechado

1º/6 – Aberto

2/6 – Aberto

3/6 – Aberto



Teatro Novelas Curitibanas (Rua Presidente Carlos Cavalcanti, 1222, São Francisco)

30/5 – Fechado

1º/6 – Aberto

2/6 – Aberto

3/6 – Aberto



Cine Passeio (R. Riachuelo, 410 – Centro)30/5 – Fechado

30/5 – Aberto

1º/6 – Aberto

2/6 – Aberto

3/6 – Aberto

