Os bancos e o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) não terão atendimento presencial nesta quinta-feira (30), em razão da celebração pelo dia de Corpus Christi. A data não é um feriado nacional, mas é feriado municipal, como em Curitiba, ou ponto facultativo em outras cidades do país.

As agências bancárias retomam o atendimento na sexta-feira (31), mas o INSS só vai voltar a atender de forma presencial na próxima segunda-feira (03). Quem precisar de um benefício poderá fazer o pedido pelo Meu INSS, mas há casos em que o atendimento na agência é necessário.

Os clientes poderão ser atendidos pelo INSS por meio do aplicativo ou site Meu INSS, e pela Central Telefônica 135, que funcionará normalmente das 7h às 22h durante o período. No domingo (02), a central funcionará apenas por atendimento eletrônico, ou seja, não haverá atendimento humano.

+ Leia também: Corpus Christi é feriado nacional ou ponto facultativo? Detalhes da data

No caso dos bancos, os canais digitais, como os sites e os aplicativos, seguirão disponíveis para operações bancárias. As transferências por meio de TED (Transferência Eletrônica Disponível), os boletos de consumo, como água, luz, energia e os carnês com vencimento no dia 30 só serão compensados no dia útil seguinte, no caso, na sexta-feira (31).

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), os boletos e cachês também podem ser pagos na sexta sem acréscimo no valor. A federação orienta ao consumidor checar a data exata do boleto e até quando é possível pagar sem juros.

+ Leia também: Corpus Christi em Curitiba tem show de Reginaldo Manzotti e maior tapete do país

Quais serviços bancários podem ser feitos por aplicativo

O cliente pode acessar a conta-corrente ou poupança por meio de aplicativos de celular do banco e pelo internet banking para realizar a maioria dos serviços. Entre as operações possíveis estão:

Pagamento de contas;

Consulta de saldos e extratos;

Transferências financeiras;

Agendamento de pagamentos;

Pix: criação de chaves, pagamentos de contas, compras e extrato;

Contratação de serviços e empréstimos;

Informe de rendimentos do Imposto de Renda 2023;

Cartões: solicitação e consulta de fatura do cartão de crédito;

Limite de crédito;

Crédito imobiliário;

Comprovantes de transações bancárias.

Confira o telefone de alguns bancos

Banco do Brasil: 0800-7290722

Santander: 0800-7627777

Caixa Econômica Federal: 0800-7260101

Banco Bradesco: 0800-7048383

Itaú Unibanco: 0800-7280728

Banco Safra: 0800-7725755

Dá para pagar conta em feriado ou ponto facultativo?

Os clientes devem quitar as contas bancárias de acordo com as datas contratuais ou regras legais. Por lei, quando se trata de feriado ou ponto facultativo no dia do vencimento, as contas de consumo têm a data prorrogada para o próximo dia útil, sem cobrança de encargos.

+ Leia também: Inédita no Sul, exposição imersiva “Tutankamon” traz Egito antigo a shopping de Curitiba

Já alguns tributos têm a data adiantada, como é o caso da contribuição ao INSS para algumas categorias de segurados. Por isso, é preciso ficar atento ao dia do vencimento de cada conta ou imposto.

Quando não há funcionamento bancário, a rede bancária deve oferecer canais para pagamentos alternativos, como a internet.

+ Leia também: Fardos de maconha são atirados na BR-277 durante perseguição; VÍDEO

Como pedir aposentadoria pelo ‘Meu INSS’ no feriado

Acesse o app ou site Meu INSS;

Informe CPF e senha de acesso (se não tiver senha, será necessário criar);

Clique no botão “Novo Pedido”;

Digite a opção que você busca; ao inserir “aposentadoria”, por exemplo, aparecerão os tipos de aposentadorias;

Clique na aposentadoria escolhida e informe seus dados;

Leia o texto que aparece na tela e avance seguindo as instruções;

Ao final, anote o número de protocolo; também é importante informar email e celular para receber as informações sobre a tramitação do seu pedido.

Vote na enquete! Avenida importante de Curitiba vive impasse! Qual é a melhor solução? Amarelo simpático! Empresário de Curitiba conquista todos com esse veículo famoso na Índia VÍDEO Rapazes têm dia digno de “Superhomem” em Curitiba; O que eles fizeram foi INCRÍVEL!!!