A programação de Corpus Christi em Curitiba, celebrado em 30 de maio em 2024, vai contar com montagem do tapete, missa, procissão, teatro e show do Padre Reginaldo Manzotti no Centro da capital paranaense. O evento, que atrai diversos fiéis católicos, faz parte do calendário oficial da cidade (lei 15.219/2018) e também do calendário oficial turístico do Paraná, por meio da lei 19.466/2018.

Anualmente, a programação oficial é organizada pela Arquidiocese de Curitiba, em parceria com a Associação Evangelizar é Preciso, apoio da Prefeitura Municipal, Fundação Cultural e demais órgãos estaduais e municipais.

De acordo com os responsáveis pelo evento, a partir das 8 horas de quinta-feira (30), cerca de 4 mil pessoas estarão ao longo da Avenida Cândido de Abreu, no Centro de Curitiba, para a montagem do tapete. Assim como em anos anteriores, ele deve manter dois quilômetros de extensão, sendo o maior tapete de Corpus Christi do Brasil.

Dois palcos serão montados para a festividade: um em frente à Catedral de Curitiba, na Praça Tiradentes, e outro em frente ao Palácio Iguaçu, na Praça Nossa Senhora de Salete. Apresentações musicais, pregações e muita animação vão ocupar toda a grade de programação. Às 11 horas acontecerá um “FlashMob”, com a participação de cerca de 10 mil jovens.

Às 15 horas será a Santa Missa em frente à Catedral Metropolitana, celebrada por Dom José Antonio Peruzzo e animada pelo Padre Reginaldo Manzotti. Em seguida, todo o clero e os fiéis caminharão em procissão, conduzindo o Santíssimo Sacramento pelos dois quilômetros de tapete. “É um momento de grande emoção para todos que participam, pois são jovens, idosos, crianças de todos os lugares da arquidiocese unidos em torno de Cristo Eucarístico”, afirma padre Juarez Rangel, coordenador geral do Corpus Christi.

Corpus Christi 2024 celebra paz

O tema deste ano é “Jesus Eucarístico: pão da unidade para a paz no mundo”. “Em um momento de tantos conflitos e guerras, sabemos que o mundo precisa de paz. E nós, como católicos, sabemos que o único caminho possível é através de Jesus Cristo. Por este motivo, desejamos nos unir em oração, ou seja, em unidade, pedindo paz ao mundo todo,” diz Padre Juarez. Para representar o tema, seis cenas de teatro estão previstas, com grupos de teatro amadores, ao longo da procissão.

Segundo o padre Juarez, é uma festa aberta a todos. “Seja pelo seu cunho religioso, seja pela beleza dos tapetes ou pela ação solidária, todos são muito bem-vindos. Tenho certeza de que todos que participarem vão se sentir acolhidos e felizes em participar”.

Festa de Corpus Christi em Curitiba estará arrecadando alimentos para RS

Novidade neste ano, a Campanha da Misericórdia pretende arrecadar 10 toneladas de alimentos que serão destinados para as obras sociais da Cáritas Curitiba e para os atingidos pelas enchentes do Rio Grande do Sul.

Serão três pontos de arrecadação ao longo do percurso:

Praça Tiradentes;

Praça 19 de Dezembro;

Praça Nossa Senhora de Salete.

Além disso, como nos anos anteriores, haverá partilha de refeições e escuta solidária para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Padres, diáconos e seminaristas estarão disponíveis para o atendimento.

Programação Corpus Christi 2024 em Curitiba

• 08 horas – Início da montagem do tapete com a presença de Dom Peruzzo.

• 09 horas – Saída para os hospitais e instituições sociais com a presença de Dom Reginei Modolo.

• 14 horas – Momentos de louvor em frente à Catedral, na Praça Tiradentes com a presença da Irmã Ana Paula.

• 15 horas – Santa Missa presidida por Dom José Antonio Peruzzo e animada por Padre Reginaldo Manzotti.

• 16h15 – Início da Procissão até a Praça Nossa Senhora de Salete.

• 17h40 – Chegada na Praça com Bênção do Santíssimo.

• 18 horas – Show com Padre Reginaldo Manzotti.

