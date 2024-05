A partir da próxima quinta-feira (30) até o dia 8 de junho, a Câmara Municipal de Curitiba (CMC) vai ter um presidente interino inédito. O vereador Osias Moraes (PRTB), que é o primeiro-secretário da Mesa Diretora, vai assumir o posto porque os outros membros da presidência vão se ausentar do Brasil em viagem oficial com o vice-prefeito de Curitiba, Eduardo Pimentel, à Espanha e à Itália.



O presidente da CMC, Marcelo Fachinello (Pode), o primeiro-vice, Tito Zeglin (MDB), e o segundo-vice, Mauro Ignácio (PSD), foram convidados para integrar a comitiva do Executivo. Sendo assim, Osias Moraes é o próximo na linha de sucessão do Legislativo.



Na ausência do vice-prefeito e dos parlamentares municipais, a prefeitura de Curitiba também vai ter uma liderança inédita com o vereador Herivelto Oliveira (Cidadania) no comando do Executivo da capital paranaense até o dia 8 de junho.

“Para mim é uma honra e eu enxergo com muita responsabilidade assumir a presidência da casa nesses dias em que o presidente estará ausente junto com os vice-presidentes da Câmara Municipal e com responsabilidade e competência eu estou preparado para isso” disse o vereador Osias Moraes (PRTB) à Tribuna do Paraná.

Entre os desafios que deve encontrar neste semana de presidência, Moraes cita a pluralidade dos debates. “Acredito que o maior desafio que nós vamos encontrar pela frente na presidência nesses dias é poder conduzir os debates e a pauta que são relevantes para a Câmara Municipal de forma coesa, equilibrada, diante da diversidade de partidos e visões ideológicas. Meu maior objetivo é conduzir a casa com transparência, responsabilidade e trazer um debate pertinente que possa ajudar a nossa cidade de Curitiba”.

Políticos de Curitiba vão conhecer projetos de sustentabilidade na Europa

A comitiva visitará seis projetos de sustentabilidade urbana. Em Barcelona, conhecerá o Superblocks (redução de gases do efeito estufa e mobilidade) e projetos de habitação popular na modalidade aluguel. Em Milão, acompanharão o maior projeto de intervenção urbana na Europa, que é a reurbanização da Porta Nuova, com 290 mil m², e iniciativas de segurança alimentar. No final, em Turim, visitarão as iniciativas que deram à cidade o título de Cidade Criativa do Design.

