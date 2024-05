Com o bloqueio total da Avenida Victor Ferreira do Amaral, por causa de obras, o trânsito entre os bairros Tarumã, Capão da Imbuia e Cristo Rei está complicado na manhã desta segunda-feira (27) e deve permanecer assim até a liberação da via (programada inicialmente para esta terça (28).

A avenida está bloqueada nos dois sentidos – Centro e Pinhais – entre o Supermercado Muffato e o Colégio Militar do Paraná. O bloqueio é necessário para a continuidade das obras de alargamento do Viaduto Tarumã que passa em cima da Victor Ferreira do Amaral. Vigas enormes serão içadas para formar a base das novas pistas da Linha Verde.

As peças têm de 30 a 43 metros de comprimento e pesam entre 85 e 110 toneladas (o equivalente a 110 carros populares), e estão sendo içadas do chão e levantadas a uma altura de 7 metros para serem acomodadas na base do viaduto.

Viaduto do Tarumã vai receber dois conjuntos de estações-tubo

O viaduto está sendo alargado, dos dois lados, para receber dois conjuntos de estações-tubo (uma em cada sentido) na parte superior e outras duas na parte inferior. Depois de concluído, o viaduto dobrará de tamanho, passando dos atuais 24 metros de largura para 50 metros, assegurando cinco pistas com faixa de ônibus, vias marginais e de tráfego local nos dois sentidos.

