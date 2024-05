Linha Verde Norte pronta em menos de 15 dias? A data de entrega do Lote 4.1 anunciada pela pela prefeitura de Curitiba é dia 9 de junho. À reportagem da Tribuna do Paraná, a Secretaria Municipal de Obras confirmou o cronograma e afirmou que os “trabalhos estão em andamento para finalização”. Porém, uma novidade em um trecho já complicado está deixando motoristas previamente preocupados: um conjunto de novos semáforos, ainda tampados com sacos pretos, indica que o caos no trânsito daquele trecho pode não ter fim.

O trecho em questão é onde está sendo instalada a Estação Solar, logo após o trevo do Atuba no sentido Pinheirinho da Linha Verde. A implantação de novos semáforos em um trecho de menos de 200 metros da via preocupa, já que atualmente o trânsito fica congestionado em horários de pico por causa das obras. Como ficará depois?

Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná Foto: Átila Alberti/Tribuna do Paraná

Rodrigo Cunha, de 35 anos, técnico em uma empresa de comunicação, mora em Colombo, na Região Metropolitana de Curitiba, e se desloca pelo menos duas vezes na semana para a região do Tarumã, onde trabalha de forma híbrida. O caminho dele começa na Estrada da Ribeira e segue pela Linha Verde.

“Essa parte da Linha Verde, no sentido Victor Ferreira do Amaral, está um verdadeiro caos. São 20 minutos de fila para um um trecho que não levaria menos de 5 minutos para ser percorrido. E ainda vão colocar mais semáforos? Não tem cabimento. Ficar em um engarrafamento de 50 minutos para percorrer um trecho de dois quilômetros”, reclama Rodrigo.

O trecho mais crítico, segundo ele, fica entre a Avenida Francisco Manoel Alibizu e a Rua Vagundes Varella. É aproximadamente 1,5 km em que já havia três semáforos. Mas, conforme o avanço das obras, tem mais dois novos equipamentos que devem entrar em funcionamento entre a Francisco Manoel Albizu e a Rua Moreno Roseira Penteado de Almeida.

Novo asfalto para conectar com a Linha Verde

Maquinários e equipes da prefeitura de Curitiba preparam um trecho de 545 metros da Avenida Francisco Manoel Albizu, no bairro Bacacheri, para a reciclagem do asfalto. A previsão é que todo o processo nesses 545 metros seja concluído até a metade do mês de junho.

E aí, prefeitura?

A reportagem da Tribuna do Paraná cobrou um posicionamento sobre os novos sinaleiros e a preocupação dos motoristas sobre os congestionamentos seguirem, mas não foi respondida.

