Incêndio de grandes proporções atinge barracão na região de Curitiba

O barracão de uma fábrica de tintas localizada no bairro Eucaliptos, em Fazenda Rio Grande, região metropolitana de Curitiba, foi tomado por chamas no começo da tarde desta segunda feira (17). O Corpo de Bombeiros foi acionado e uma equipe está se deslocando para o local.

“Voltamos do almoço e o teto começou a desabar e aí já sentimos o cheiro de fogo. Saímos para fora e vimos o incêndio”, contou Kely Viana, que trabalha na empresa ao lado.

O rastro forte de fumaça chegou a ser visto do bairro Cidade Industrial em Curitiba, apesar do incêndio acontecer em Fazenda Rio Grande. Muitas explosões foram ouvidas e as primeiras informações dão conta de que haviam produtos químicos no local.

