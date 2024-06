Feira da Louça, em Campo Largo, promete milhares de peças e descontos

Entre os dias 29 de agosto e 8 de setembro, Campo Largo recebe a 31ª edição da Feira da Louça. O tradicional evento da Capital Nacional da Louça terá de expositores, fornecedores e parceiros. Pelo segundo ano, a Feira acontece no City Center Outlet, mas desta vez em uma área ainda maior.

A Feira da Louça promete trazer milhares de peças com descontos especiais, além de diversas novidades da indústria de louça de Campo Largo e exposições de arte. Para o presidente do Sindilouça-PR, Fábio Germano, o evento se reposicionou e tem sido crucial para fortalecer a indústria local, destacando o nome de Campo Largo como um dos principais centros de produção de louça do país.

“No ano passado, recebemos mais de 120 mil pessoas em um evento que destacou peças com preços diferenciados, lançamentos das marcas paranaenses e uma maior integração com o setor de restaurantes e bares de todo o Brasil. Isso fomentou nosso networking com empresários de todo o país e renovou as louças dos consumidores da região”, destaca Germano.

A Feira se mantém com entrada gratuita e terá exposição de marcas ligadas à cerâmica e porcelana, incluindo desde linhas premium a produtos com preços populares. Entre os atrativos estão descontos e peças com preço de fábrica e tradicionais marcas em todo o país, como Schmidt, Germer e Cerâmica Brasília.

O evento tem o apoio da Prefeitura Municipal de Campo Largo e patrocínio do Sistema Fiep, Sistema Fecomércio PR.

Serviço

31ª Feira da Louça de Campo Largo

Dia: 29 de agosto a 8 de setembro

Local: City Center Outlet Premium – Rua João Bertoja, nº 1995 – Itaqui de Cima, Campo Largo

Horário: das 10h às 22h.

Ingresso: Entrada gratuita

