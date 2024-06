Em comemoração aos 170 anos da Polícia Militar do Paraná (PMPR), a corporação realizará um Passeio Ciclístico voltado para toda a comunidade em Curitiba. Organizado pelo Comando de Policiamento Especializado (CPE), o evento será no dia 4 de agosto de 2024, com concentração a partir das 8h e largada às 9h.

Com extensão de 9,3 km, o percurso terá como ponto de partida e chegada o Quartel do Comando Geral, localizado na Avenida Marechal Floriano Peixoto, 1401, no bairro Rebouças.

Ao concluir o trajeto, os participantes poderão conferir, no Quartel, quiosques, food trucks e tendas com material de exposição de diversas Unidades da PMPR. Haverá também uma exposição do museu e uma apresentação da tradicional Banda da PMPR.

Inscrições para Passeio Ciclístico da PMPR estão abertas

As inscrições estão abertas para quem quiser participar. Não há limite de idade, ou seja, crianças também podem ser inscritas. Além da prática do exercício, quem participar do passeio também vai concorrer ao sorteio de dez bicicletas, que será realizado no dia do evento.

Conforme a organização do passeio, outros brindes especiais também serão sorteados no dia. O número da inscrição será o “número de sorteio” de cada participante.

Serviço

Data do evento: 4 de agosto de 2024

Horário: Concentração a partir das 8h, largada às 9h

Local: Quartel do Comando-Geral da PMPR (Av. Mal. Floriano Peixoto, 1401, Rebouças)

Distância: 9,3 km

Inscrições: abertas por meio de formulário online

Prazo para inscrição: 19 de julho de 2024 ou até que as vagas sejam preenchidas

