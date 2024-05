Três pessoas ficaram feridas após uma colisão envolvendo três ônibus do transporte coletivo de Curitiba, ocorrida na manhã desta segunda-feira (27), por volta das 6h.

O acidente aconteceu no cruzamento das ruas Alameda Augusto Stellfeld e Fernando Moreira, conhecida como a “rua dos chorões”, no Centro da capital, com três veículos da mesma linha, a Pinhais/Campo Comprido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, as três pessoas tiveram ferimentos leves e foram encaminhadas ao hospital.

Conforme informações da RPC, o ônibus que estava na Alameda Augusto Stellfeld foi entrar na Fernando Moreira quando bateu na traseira de um dos veículos que encostou no outro que estava mais a frente.

Houve derramamento de óleo na pista, por isso, o Corpo de Bombeiros atua no local e auxilia na limpeza da pista.

