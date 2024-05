Uma das exposições mais visitadas na Europa no último ano, “Tutankamon, uma experiência imersiva” acaba de confirmar sua vinda para Curitiba. Sucesso também em São Paulo, a atração chega ao Shopping Estação no próximo dia 5 de julho. Os ingressos já estão disponíveis com preços promocionais de pré-lançamento. Clique aqui para ver mais!

A atração é um convite para exploração do Antigo Egito por meio de um metaverso interativo e imersivo. Com aproximadamente 2.000 m², o trajeto tem sete salas, incluindo uma de projeção mapeada em 4K, que proporciona uma jornada única aos segredos ocultos de mais de 3.500 anos.

“Tutankamon, uma experiência imersiva” é uma colaboração de prestígio internacional, unindo as mentes criativas da Layers Of Reality, MAD, Som Produce e Stardust International, em parceria com as empresas brasileiras Apple Produções e Bem Comunicação Integrada. Honrada com três prêmios Telly Awards, incluindo dois prêmios de ouro e um de prata, que reconhecem sua inovação excepcional nos novos formatos audiovisuais. Os Telly Awards representam um dos mais respeitados prêmios internacionais no campo do audiovisual e estão celebrando sua 44ª edição neste ano.

+ Você viu? Em encontro histórico, Licks e Maltz tocam clássicos dos Engenheiros do Hawaii em Curitiba

A curadoria da exposição ficou a cargo do historiador e jornalista Nacho Ares, que tem formação acadêmica em História Antiga pela Universidade de Valladolid e certificação em Egiptologia pela University of Manchester. Ares é autor de 21 livros, sendo 15 deles dedicados à rica cultura egípcia. Com uma vida dividida entre Madrid e Cairo, sua expertise e paixão pelo tema enriqueceram cada aspecto da exposição, oferecendo uma perspectiva única e profundamente embasada na história do Antigo Egito.

Em parceria com o Museu Egípcio e Rosacruz Tutankhamon, de Curitiba, e com o Museu de Arqueologia Ciro Flamarion Cardoso, de Ponta Grossa, o evento conta com peças de ambos acervos, relacionadas àquelas encontradas na tumba do faraó Tutankhamon, como estátuas das deusas Sekhemet e Serket e representações do próprio rei, além de artefatos relacionados ao processo de mumificação e à religiosidade, como amuletos e máscaras funerárias dos faraós Tutankhamon e Psusenes.

+ Leia mais: Trânsito perto do Viaduto Tarumã “deu um nó”; bloqueio segue nesta segunda

Para a supervisora cultural da Ordem Rosacruz e historiadora do Museu Egípcio e Rosacruz Tutankhamon, Vivian Tedardi, essa exposição em Curitiba é importante pela característica dos atrativos que oferece, “o museu dedica-se a divulgar a história do Antigo Egito e para nós foi uma honra emprestar algumas peças para compor o cenário dessa mostra imersiva, onde também será possível conhecer a importante contribuição dos egípcios para a história da humanidade”.

Ela ressalta que o Egito desperta uma grande curiosidade nas pessoas e, no Brasil há, contudo, poucos espaços culturais através dos quais é possível conhecer mais sobre essa civilização.

Mais do que uma exposição

“Tutankamon, uma experiência imersiva” transcende a mera observação histórica para mergulhar em um universo fascinante onde o Antigo Egito ganha vida. Será possível não apenas observar, mas sim sentir, respirar e vivenciar a grandiosidade de uma das civilizações mais enigmáticas da história da humanidade. Das projeções em 4K que cobrem paredes inteiras aos artefatos cuidadosamente recriados, cada detalhe foi meticulosamente preparado para transportar os visitantes por uma viagem inesquecível ao coração do Antigo Egito.

A máscara de Tutankamon, o jovem faraó cujo legado perdura séculos após sua morte, não é apenas uma peça de museu, mas uma testemunha silenciosa de uma era de esplendor e mistério. “Quem visita a exposição se encanta com cada detalhe, com os antigos rituais funerários, o submundo egípcio, a descoberta da tumba de Tutankamon em 1922, criamos uma jornada onde a história encontra a tecnologia para criar uma experiência além do comum”, explica Hugo Teixeira CEO da Bem Comunicação Integrada.

+ Leia também: Corpus Christi é feriado nacional ou ponto facultativo? Detalhes da data

“Sediar um evento deste porte na capital paranaense será mais um marco na história do Shopping Estação que avança em uma nova fase. É uma grande alegria e também uma responsabilidade recebermos a exposição aqui, pois o público curitibano é assíduo consumidor de arte e cultura, tenho certeza que todos se encantarão com essa experiência e com a grandiosidade do legado egípcio”, afirma Allison Rodrigues, gerente de marketing do Shopping Estação.

Metaverso inédito une passado e presente

O metaverso representa um marco na experiência cultural e arqueológica, proporcionando uma oportunidade única para os visitantes se conectarem entre si e adentrarem em um ambiente digital que reproduz fielmente a civilização egípcia. Através dessa inovação tecnológica, a exposição transcende as barreiras do tempo e do espaço, mergulhando os participantes em uma jornada excepcional pelo legado de Tutankamon e do Egito antigo.

Dentro do vasto cenário imersivo da exposição, um dos pontos de destaque é a sala envolta por projeções mapeadas, meticulosamente criadas para contar uma narrativa fascinante. Esta inovadora técnica transporta os visitantes para uma jornada única, onde cada indivíduo se encontra imerso na trama de forma pessoal, permitindo uma conexão íntima com a história, suas interações e a gama de emoções despertadas.

+ Blogs da Tribuna! Sabedoria da Flexibilidade: reflexões sobre mudar de opinião

Os visitantes serão conduzidos por sete salas distintas, cada uma oferece uma visão única e imersiva do legado de Tutankamon e da civilização egípcia. A exposição permite que as pessoas se aproximem dos artefatos e tesouros do Faraó Tutankamon. Esses artefatos são exibidos de uma maneira que oferece insights sobre a habilidade artesanal, a arte e a cultura da época.

Uma coprodução internacional de excelência

Mais de cem profissionais de todo o mundo contribuíram para a produção das diversas salas, sendo o renomado estúdio global Sila Sveta um dos destaques na criação da película imersiva e do filme de realidade virtual em 360°.

“O uso de equipamentos de última geração foi fundamental para impulsionar a nossa trajetória, que já conta com mais de 37 anos de história. Agora, estamos prestes a inaugurar uma nova era, onde experiências tão cativantes quanto as de Tutankamon serão ainda mais frequentes. Nosso objetivo é permanecer sempre à frente, oferecendo constantemente ao mercado tecnologia de ponta aliada a um serviço de alta qualidade, o que nos credencia para atuar cada vez mais no mercado internacional de eventos.”, afirma Gijo Pinheiro, CEO da Apple Produções.

Os ingressos custam a partir de R$40 (meia entrada pré-lançamento) e já estão disponíveis para compra neste link. Há descontos especiais para grupos e excursões, mais informações no e-mail grupostutankamon@appleproducoes.com.br.

O Shopping Estação (piso 2) fica na Av. Sete de Setembro, 2775 – Rebouças. O funcionamento é de terça a sábado, das 10h às 21h; domingos e feriados, das 11h às 21h.

Vote na enquete! Avenida importante de Curitiba vive impasse! Qual é a melhor solução? Amarelo simpático! Empresário de Curitiba conquista todos com esse veículo famoso na Índia VÍDEO Rapazes têm dia digno de “Superhomem” em Curitiba; O que eles fizeram foi INCRÍVEL!!!