O show Licks & Maltz, com os Engenheiros sem CREA, chega a Curitiba no dia 16 de agosto (sexta-feira), no palco da Ópera de Arame. Revisitando canções de todos os álbuns clássicos do Engenheiros do Hawaii, os ex-integrantes da cultuada formação GLM, Augusto Licks (guitarra, violão e teclado) e Carlos Maltz (bateria) se juntam ao vocalista Sandro Trindade para relembrar os sucessos que marcaram o rock nacional nos anos 1980 e 90.

Humberto Gessinger, vocalista original da banda gaúcha, não faz parte do projeto.

Os ingressos estão à venda pela plataforma Bilheto, com possibilidade de parcelamento.

É inegável a importância da obra do Engenheiros do Hawaii na história musical do Brasil. Mesmo anos após o encerramento das atividades do grupo, as músicas seguiram embalando antigas e novas gerações. A partir disso, e do pedido incessante dos fãs, Licks e Maltz decidiram lançar o novo projeto. O primeiro show aconteceu recentemente em Porto Alegre, berço dos Engenheiros.

O show no tradicional Bar Opinião foi um sucesso. A histórica apresentação de Licks e Maltz em Curitiba, assim como aconteceu no primeiro show, será realizada ao lado de Sandro Trindade (baixo e voz), fundador do grupo Engenheiros Sem Crea, considerado o melhor cover do EngHaw. No palco o guitarrista Jeff Gomes completa a apresentação.

Histórico

A formação considerada até hoje a mais clássica do Engenheiros do Hawaii, lançou cinco álbuns de estúdio: “A Revolta dos Dândis” (1987), “Ouça o que Eu Digo: Não Ouça Ninguém” (1988), “O Papa é Pop” (1990), “Várias Variáveis” (1991) e “Gessinger, Licks e Maltz” (1992), além dos ao vivo “Alívio Imediato” (1989) e “Filmes de Guerra, Canções de Amor” (1993).

Foram mais de 3 milhões de cópias vendidas, shows lotados por todo o país, incluindo uma inesquecível participação no cast do Hollywood Rock 1993, e até mesmo turnês pelo exterior. Após desavenças ainda não bem explicadas, o grupo se separou. Gessinger e Maltz ainda gravaram juntos o álbum Simples de Coração (com outros integrantes) e voltaram a gravar juntos algumas músicas, enquanto Licks seguiu carreira como produtor musical no Rio de Janeiro.

Divergências políticas afastaram novamente os parceiros e tornaram o reencontro, por enquanto, inviável. Algumas bandas retomaram suas formações clássicas para turnês comemorativas. Os fãs do GLM ainda sonham com o reencontro. Enquanto isso, Licks e Maltz vão embarcar em uma turnê em várias cidades do Brasil.

Ingressos

O encontro de Licks e Maltz, com Engenheiros sem Crea, será no dia 16 de agosto na Ópera de Arame, a partir das 21h. A Ópera fica na Rua João Gava, 920.

Os ingressos têm os seguintes valores:

PREMIUM – duas primeiras fileiras em frente ao palco

Solidário R$ 185*

Meia R$ 180**

Inteira R$ 360,00

PLATEIA BAIXA

Solidário R$ 125*

Meia R$ 120**

Inteira R$ 240

PLATEIA ALTA

Solidário R$ 95*

Meia R$ 90**

Inteira R$ 180

CAMAROTE

Solidário R$ 145*

Meia R$ 140**

Inteira R$ 280

PONTO DE VENDA ONLINE (COM TAXA DE CONVENIÊNCIA)

https://www.bilheto.com.br/comprar/2413/licks-maltz (em até 12x no cartão)

PONTO DE VENDA SEM TAXA:

LETS ROCK (Dinheiro, Débito e Crédito à vista)

Galeria Pinheiro – Praça Tiradentes, 106 Ljs 03 E 04 – Centro – Curitiba – PR

Seg. a Sex. 9h00 às 19h00 / Sáb. 9h00h às 15h00

