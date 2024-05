Boyce Avenue em Curitiba: ingressos de show já estão à venda

A banda norte-americana Boyce Avenue realizará um show em Curitiba no dia 13 de junho, no Teatro Positivo. Os ingressos estão à venda no site da Disk Ingressos e custam a partir de R$ 220. Conhecidos pela produção de covers bastante assistidos no YouTube, o grupo fará sete apresentações no Brasil. A produção do show na capital paranaense fica por conta da MCA Concerts.

Além de Curitiba, a banda passa por São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Vitória, Brasília e Porto Alegre.

Originários de Sarasota, na Flórida, Boyce Avenue conquistou notoriedade entre 2004 e 2009, destacando-se no Youtube com mais de 15 milhões de inscritos no canal e 5 trilhões de visualizações.

“Estamos ansiosos para voltar ao Brasil e compartilhar momentos inesquecíveis com nossos incríveis fãs”, expressou Alejandro Manzano, o guitarrista e vocalista do Boyce Avenue. “A energia contagiante e a paixão do público brasileiro são verdadeiramente únicas, e mal podemos esperar para criar mais memórias incríveis juntos nesta próxima visita.”

Especialista em covers, Boyce Avenue é formada por irmãos

Em 2020, os irmãos Alejandro (vocal), Fabian (guitarra) e Daniel Manzano (baixo) uniram forças para formar a banda Boyce Avenue. O ponto de partida dessa jornada musical foi no YouTube, onde destacaram-se com interpretações de hits contemporâneos e composições originais.

No repertório possuem covers de artistas como Linkin Park, Alicia Keys, Rihanna e Shawn Mendes. Entre os destaques, está uma versão de “Mirrors”, de Justin Timberlake, com participação especial do quinteto Fifth Harmony.

Informações gerais sobre Boyce Avenue em Curitiba

Data: 13 de junho de 2024 (quinta-feira)

Local: Teatro Positivo (Pedro Viriato Parigot de Souza, 5300 – Campo Comprido)

Horário: abertura da casa às 20h e show às 21h

Classificação: 14 anos

Ingressos: os ingressos variam de R$ 220 a R$ 540, de acordo com o setor e modalidade escolhidos

Vendas: Disk Ingressos

Pontos de Vendas:

Shopping Mueller: de segunda a sexta, das 10h às 22h, aos sábados, das 10h às 22h, e aos domingos, das 14h às 20h

Teatro Positivo: de segunda a sexta, das 11h às 15h e das 16h10 às 20h. Sábado das 17h às 21h. Domingo somente em dias de espetáculos

Teatro Fernanda Montenegro: de segunda a sexta, das 10h às 14h e das 15h10 às 18h. Sábado das 12h às 16h e das 17h10 às 20h

