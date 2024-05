Evento inédito e gratuito toma conta da nova rua ‘descolada’ de Curitiba

No sábado (25), uma das mais conhecidas ruas de Curitiba será fechada para a realização de um evento inédito e gratuito, que reúne música ao vivo, gastronomia, feira de artesanato e recreação infantil.

Das 11h às 20h, o Prudente Cultural ocupa a Alameda Prudente de Moraes, entre a Al. Augusto Stellfeld e a rua Saldanha Marinho, área que se tornou um popular polo gastronômico, contando com uma programação especial e voltada para toda a família, com o tema “Mercado de Outono”.

Um palco será montado exclusivamente para o evento, que é promovido por um grupo de comerciantes da região, com apoio cultural da Alliance Française e apoio da Prefeitura de Curitiba e da Fundação Cultural de Curitiba. Entre as atrações que passarão por lá estão os DJ ‘s Vinyl Survive, Selecta Manzana e apresentação do grupo Jazz Gang Quinteto, com um repertório com clássicos do estilo musical e momentos de improvisação.

Artesanato, atividades para crianças e gastronomia

A Feira de Artesanato do Prudente Cultural, realizada com o apoio da Secretaria de Turismo, reunirá diferentes produtos manuais, como objetos utilitários a peças mais finas, feitos de materiais diversos, como cerâmica, madeira, vidro, patchwork, bordados, entre outros.

Para a criançada, a Secretaria de Esportes de Curitiba preparou jogos e atividades recreativas para todas as idades, com brincadeiras que incluem tênis de mesa, cama elástica, pinturas, brinquedos esportivos e muito mais.

E para aproveitar a gastronomia da rua, as várias operações gastronômicas farão parte do evento, com opções de pratos, petiscos, drinks, cervejas, chopes, sobremesas, do Seu Prudente, do Janela Bar, do Canto – Bar de Parrrilla, do Baba Culinária e Pizzas Árabes, do Ottro Rolê, do Bar JATAÍ e do Café Babette.

Programação Aliança Francesa

No dia do evento, a Aliança Francesa oferecerá atividades gratuitas, descontos especiais sobre os cursos e ateliers variados para o público geral. Será oferecido aula demonstrativa de francês às 14h, perfeita para quem deseja iniciar no idioma de maneira descontraída e gratuita. Entre as 14h e 17h, são convidados adultos e crianças para se divertirem com jogos de mesa e atividades lúdicas, no espaço da Médiathèque. Também, será possível visitar neste dia a exposição da artista RecoMarder no Café Babette. Para os amantes da culinária, a Cozinha Pedagógica será palco de dois ateliers: às 10h, Hellen Otto Pâtisserie ensinará a arte de preparar um delicioso Carrot Cake (torta de cenoura) decorado; e às 15h, a Chef Paula Xavier compartilhará seus segredos para criar uma irresistível Tarte Bourdaloue. Também, neste dia será organizado um sorteio especial para concorrer a um atelier culinário do ano 2024 e um kit de estudos AF para os que participaram das atividades internas. Para saber mais informações e se inscrever, clique aqui.

O Prudente Cultural tem o apoio cultural da Alliance Française, da Prefeitura de Curitiba, da Fundação Cultural de Curitiba e é realizado pelos empreendimentos da Rua Prudente de Moraes: Seu Prudente, Canto – Bar de Parrilla, Janela Bar, Ottro Rolê, W.I.P Store, Baba Culinária e Pizzas Árabes, Bar JATAÍ e Casa de Bijoux.

*O trecho no qual o Prudente Cultural ocorrerá foi reinaugurado no final de 2023 pela Prefeitura de Curitiba para priorizar o pedestre, valorizar o comércio e incentivar a mobilidade limpa da cidade, com Calçadas planas e acessíveis, pavimentação sustentável, iluminação especial, obras de drenagem e ampliação da estrutura cicloviária.

Serviço

Prudente Cultural – Mercado de Outono

Data: 25 de maio (sábado)

Horário: das 11h às 20h

Local: Al. Prudente de Moraes – da Al. Augusto Stellfeld até Saldanha Marinho

Entrada gratuita

Realização: Seu Prudente, Canto – Bar de Parrilla, Janela Bar, Ottro Rolê, W.I.P Store, Baba Culinária e Pizzas Árabes, Bar JATAÍ e Casa de Bijoux.

Apoio cultural: Alliance Française

Apoio: Prefeitura de Curitiba, Fundação Cultural de Curitiba

