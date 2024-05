Shopping de Curitiba expande e anuncia marcas de luxo inéditas na capital

A maior expansão do ParkShoppingBarigüi, com inauguração prevista para novembro deste ano, o shopping já está com mais de 90% das 75 novas lojas comercializadas e 100% dos espaços do Centro Médico locados. A partir das próximas semanas, o ParkShoppingBarigüi anunciará novas marcas que estarão presentes no mix do terceiro piso do shopping. Em novembro, serão no total 417 lojas, o que coloca o empreendimento entre os maiores do Brasil, com mais de 200 mil metros quadrados de área construída.

Entre as operações que chegam com a expansão, o ParkShoppingBarigüi anuncia marcas inéditas para Curitiba nos segmentos de moda feminina, infantil e masculina, gastronomia, e novas operações como Torriton, Livraria da Vila, e marcas internacionais, como Hugo Boss, A/X Armani e Vilebrequin.

LEIA TAMBÉM:

>> Empresário dono de tradicional lanchonete de Curitiba morreu por causa de R$ 27

>> Avenida movimentadíssima de Curitiba vive impasse: vagas para estacionar x fluidez

Das marcas inéditas em Curitiba estão as grifes Le Blog Store, que alia as tendências do momento com peças atemporais e sofisticadas, Galeria Tricot, referência em peças de tricô de luxo, Paola da Vinci, marca de luxo para bebês, com peças exclusivas completas para o enxoval e kids, Zapälla, referência em moda masculina sofisticada e contemporânea.

Na gastronomia, o Park Gourmet terá 13 novos restaurantes. O reconhecido e estrelado chef de cuisine Jun Sakamoto escolheu a expansão do ParkShoppingBarigüi para abrir uma nova proposta do seu restaurante: o Jun Sakamoto Casual, que virá com novidades da culinária japonesa contemporânea e tradicional. O novo polo gastronômico também receberá o Ninna Cozinha, que trará o cardápio repleto de opções da conhecida casa, e o restaurante gaúcho Roister I Food and Beer Culture que vai trazer o estilo new american cuisine para o Park Gourmet com chope artesanal, drinks autorais e menu contemporâneo e o Baraquias com um restaurante ainda maior.

Marcas internacionais

Entre as novas operações, estão a marca francesa de Saint-Tropez Vilebrequin, com suas estampas exclusivas em roupas de banho, as grifes clássicas e internacionais da Hugo Boss, que vem peças exclusivas masculinas, e a A/X Armani, uma das linhas do grupo Armani que trará coleções masculinas e femininas.

Outra novidade é a chegada do sofisticado Torriton Beauty & Hair com duas lojas no PkB. Referência no mercado de beleza, o salão reúne profissionais qualificados do mercado e tem o propósito de unir elegância e modernidade à qualidade no atendimento e serviços.

Marcas contemporâneas

Outras lojas presentes na expansão: Paula Torres, marca de luxo em sapatos e acessórios, com peças contemporâneas e exclusivas, feitas à mão, que trarão mais requinte ao closet feminino, e a Grama, criação da brasileira Roberta Muradás que desenhou uma coleção de peças femininas e acessórios inspirada na natureza e uma nova loja da Lafort, ainda maior, no terceiro piso do PkB.

No segmento de acessórios de luxo, a Sunglass Hut trará as propostas mais sofisticadas de óculos, com armações exclusivas e inéditas, enquanto a Camilo Joalheiros se prepara para abrir no PkB com suas peças de design exclusivo que mescla ouro e pedras preciosas.

Cultura, lazer & diversão

A Livraria da Vila chega para ampliar o segmento de cultura no ParkShoppingBarigüi. Instalada ao lado do Park Gourmet, numa área de mais de 350 metros quadrados, a loja seguirá um novo conceito – o modelo arquitetônico da livraria azul – que já existe em São Paulo e Brasília. A Livraria da Vila terá livros, jogos, brinquedos, artigos de papelaria e um mix de produtos pensados especialmente para a nova unidade de Curitiba.

Para os que gostam de diversão, a HotZone estará de volta a Curitiba em um novo espaço e ainda maior. Ela vai ocupar uma área de mais de 1,5 mil metros quadardos no terceiro piso do shopping, com uma inédita montanha-russa e brinquedos eletrônicos de última geração, projetado para proporcionar experiências de entretenimento incríveis para visitantes de todas as idades.

Com infraestrutura moderna, localizada no terceiro piso do shopping, o FunPark contará com uma incrível seleção de brinquedos e atrações indoor. Um espaço interativo de 425metros quadrados com entorno de lojas, como a marca curitibana de brinquedos educativos, Ludique Design e operações de alimentação, como o Boi’n’Beer. O FunPark ficará disponíveis gratuitamente para uso dos clientes durante todo o ano.

Vote na enquete! Avenida importante de Curitiba vive impasse! Qual é a melhor solução? Amarelo simpático! Empresário de Curitiba conquista todos com esse veículo famoso na Índia VÍDEO Rapazes têm dia digno de “Superhomem” em Curitiba; O que eles fizeram foi INCRÍVEL!!!