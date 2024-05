A Polícia Civil do Paraná segue investigando a morte de Antônio Gregório de Almeida, de 62 anos, dono de uma tradicional lanchonete no bairro Uberaba, em Curitiba. O empresário morreu após ser empurrado e bater a cabeça após uma discussão de um troco de R$ 27 com um entregador, no último dia 20. O suspeito do crime, um entregador que trabalhava com o empresário, se apresentou e deu sua versão do caso. O suspeito, não identificado oficialmente, foi ouvido e liberado em seguida.

Segundo o delegado Victor Menezes, responsável pelas investigações, houve um desentendimento por causa da devolução de um troco de R$ 27.

“Esse troco teria caído no chão e a vítima então teria se apossado do troco que lhe pertencia e mesmo assim teria questionado seu funcionário sobre a devolução deste valor. Esta situação escalou e houve então o início das vias de fato. De acordo com a versão do interrogado a vítima teria o agarrado pelo colarinho da camisa e o investigado teria o empurrado. A vítima caiu ao solo, teria batido a cabeça e veio a óbito em seguida, infelizmente”, explicou o delegado.

O agressor foi liberado após ser ouvido pela polícia foi e o caso segue sob investigação.

Cachorro quente de sucesso!

Empresário morreu após bater a cabeça na entrada do estabelecimento. Foto: Reprodução/Redes Sociais.

Antônio era proprietário de um cachorro quente de sucesso no bairro, o Esquina Dog, com tradição desde 1999. Por meio de suas redes sociais, o estabelecimento lamentou a morte do proprietário. “Com profundo pesar, informamos o falecimento do seu Antônio Gregorio de Almeida. Dono desta empresa, Lanchonete Esquina Dog. Deixou seu legado e muita saudade. Que Deus o receba, descanse em paz”, dizia a postagem.

