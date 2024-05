Três jovens foram encontrados mortos dentro de casa na manhã desta quarta-feira (22), no bairro Fanny, em Curitiba.

De acordo com informações da Polícia Militar, foram ouvidos seguidos disparos de arma de fogo. Os autores seriam dois homens que entraram em na casa onde as vítimas estavam.

Ainda de acordo com a PM, dois mortos tinham 18 anos de idade e um tinha 17 anos.

O caso aconteceu na rua Doutor Cezar Luiz Teixeira. A via ficou bloqueada para o trabalho das equipes da Polícia Científica e Instituto Médico Legal (IML), que prestaram atendimento à ocorrência de triplo homicídio. As causas do foram investigadas pela Polícia Civil (PC-PR).

